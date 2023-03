Slovensko v šoku, kouč si chválil remízu s trpaslíkem. V září bychom prohráli, tvrdil

Slovensko vstřebává další fotbalové zklamání. A možná ještě víc než domácí remíza 0:0 s Lucemburskem zaskočila experty i fanoušky skutečnost, že si kouč Francesco Calzona výsledek vstupního utkání kvalifikace ME pochvaloval.

Slovenský reprezentant Ondrej Duda se v utkání kvalifikace ME pokouší prodrat lucemburskou obranou | Foto: Reuters

"Jsem spokojený, byl to těžký zápas," tvrdil italský kouč Slováků překvapivě po blamáži v Trnavě.

"Věděli jsme, že Lucembursko jde nahoru, že to nebude jednoduchý zápas. Mají dobré hráče," prohlásil na adresu týmu, který se v žebříčku FIFA krčí až na 92. místě.

"Možná kdybychom hráli tento zápas v září, prohráli bychom 0:4," pokračoval Calzona ve svérázném hodnocení a dodal: "Jdeme správným směrem. Hráčům jsem v šatně poděkoval. Nevidím důvod k nějaké negativní náladě."

Jenže jeho proklamovaná spokojenost ještě víc rozdráždila rozčarované příznivce a odborníky.

"To jako vážně? Já jen doufám, že to tlumočník špatně přeložil. Jinak je to horší, než jsem myslel," vyjádřil se na sociálních sítích bývalý slavný obránce Martin Škrtel, jenž za národní mužstvo odehrál přes sto zápasů.

"Kdybych já byl trenérem reprezentace, tak bych po takovém výkonu určitě nebyl spokojený," přizvukoval někdejší útočník Szilárd Németh, jenž hrával i za pražskou Spartu.

A bývalý reprezentační brankář Ján Mucha šel ještě dál. "Kdyby to byl jiný, slovenský trenér, tak vám garantuju, že by po tomhle zápase skončil," kroutil hlavou ve studiu televize Sport 1.

Calzona si ovšem z jejich vyjádření nic moc nedělal. "Tak to fotbalu asi nerozumím," prohlásil, když mu novináři zprostředkovali reakce bývalých hráčů.

Čtyřiapadesátiletý trenér nahradil na konci srpna odvolaného Štefana Tarkoviče, ovšem i po pěti zápasech stále čeká na první výhru. A to přitom za protivníky neměl žádné giganty.

Angažmá začal domácí porážkou s Ázerbájdžánem, po které následovaly remízy s Běloruskem, Černou Horou, Chile a nyní s Lucemburskem.

Žádný div, že roste počet kritiků, kteří nechápou, proč elitní výběr země dostal do rukou zahraniční kouč, pro něhož je to první zkušenost v roli hlavního trenéra.

Dosud totiž Calzona vykonával pouze funkci asistenta v několika italských klubech. Minulou sezonu působil v trenérském štábu Luciana Spallettiho v Neapoli, kde mezi lety 2015 až 2018 pomáhal už Mauriziovi Sarrimu.

Mezi současnými svěřenci však našel zastání. "Ani Guardiola by během tří srazů nesvedl zázraky," hájil Calzonu záložník Stanislav Lobotka, jedna z největších hvězd mužstva.

Další zápas čeká Slovensko v neděli v Bratislavě proti Bosně a Hercegovině. V kvalifikační skupině jsou ještě Portugalsko, Island a Lichtenštejnsko.