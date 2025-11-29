Slavii VAR zrušil dva góly, přesto jasně vyhrála. Samko trefil proti Zlínu gól kola

Slavia zůstává jako jediná v soutěži neporažena. S dnešním soupeřem z posledních 15 vzájemných duelů ztratila jen za dvě remízy, doma ho zdolala podesáté za sebou. Slovácko venku nezvítězilo v 17. ligovém zápase v řadě.
Oproti úterní bezbrankové remíze v Lize mistrů s Bilbaem udělal kouč Slavie Trpišovský čtyři změny v základní sestavě. K ligovému debutu nastoupil devatenáctiletý střední záložník Jelínek. Favorit mohl prohrávat hned po půlminutě, Ndefeho samostatný nájezd ale Staněk zneškodnil. Vzápětí hlavičkoval na zadní tyči osamocený Bořil, tentokrát se skvělým reflexem blýskl Heča.
Skóre se změnilo až v 17. minutě. Chorý se na hranici vápna dostal do kontaktu s Mulderem a sudí Volek odpískal faul na slávistického útočníka. Penaltu si vzal Chytil a poslal míč k tyči, přestože Heča si na jeho střelu sáhl.
Slovácko hrálo odvážně a rozhodně nepřipomínalo tým, který má s osmi góly nejhorší ofenzivu soutěže. V 28. minutě měl Staněk plné ruce práce s Blahútovou dalekonosnou ranou. Podobná situace nastala i na druhé straně po Douděrově pokusu.
Pravý bek Slavie připravil v 37. minutě druhý gól svého týmu. Po pohledné kombinaci ve středu pole poslal střílený centr na zadní tyč, kde z voleje zakončil Chorý a stylově oslavil 250. start v české nejvyšší soutěži. Nejlepší střelec Pražanů vsítil sedmou ligovou branku v sezoně, v soutěži je lepší jen devítigólový útočník Olomouce Vašulín.
Chorý mohl krátce po změn stran slavit znovu, radost mu ale zkazil zásah videorozhodčího a ofsajd. Hostům nepomohly ani změny v sestavě a ve druhé půli už nebyli nebezpeční. Naopak po hodině hry měl znovu Chorý na kopačce definitivní rozhodnutí, tři metry před prázdnou bránou ale trestuhodně promáchl.
V 63. minutě už se domácí dočkali. Po rohovém kopu se dostal k hlavičce Chytil a vstřelil pátou trefu v ligovém ročníku. Dvougólový zápas zaznamenal poprvé od hattricku proti Karviné před více než rokem.
Slavia ani s pohodlným náskokem nepolevila, celkem si připsala 31 střel. V 77. minutě mohl snížit Blahút, jenž postupoval z mírného úhlu sám na Staňka, jenže zakončil nedůrazně. V závěru dostal míč do sítě ještě Prekop, videorozhodčí však znovu odhalil ofsajd. V dobré pozici neuspěl ani Kušej.
Slovácko podlehlo Pražanům pošesté za sebou bez vstřelené branky, naopak Slavia potvrdila pozici nejlepší ofenzivy ligy (35 gólů). Úřadující šampioni doma v lize prohráli jediný z posledních 63 duelů a s 23 body jsou tam v aktuálním ročníku nejlepším týmem soutěže.
Karviná slaví tři body
Karvinští zvítězili na hřišti nováčka ze Zlína 3:1. Všechny góly padly po změně stran. Slezané rozhodli dvěma brankami v krátkém sledu na začátku druhé půle.
Nejprve proměnil pokutový kop Dávid Krčík, následně se parádně trefil Denny Samko, pojistku přidal v 71. minutě Sebastian Boháč. Třetí ligovou prohru "Ševců" za sebou jen zmírnila trefa střídajícího Ulbricha.
Zlín doma v lize nezvítězil pošesté za sebou. Karviná venku v nejvyšší soutěži šest zápasů po sobě střídá porážku a vítězství, před dnešním utkáním tam naposledy utrpěla rekordní debakl 0:6 v Liberci.
Úvodní minuty patřily hostujícímu týmu, který své útočné snahy postavil na rychlých akcích především po pravé straně. Vzniklo z toho několik centrů, které domácí defenzivu nezaskočily. Zlín kontroval brejkovými situacemi a následnými standardními situacemi. Na rozehrané signály ale karvinská obrana dokázala bez problémů reagovat a možná nebezpečí odvrátit.
"Ševci" postupně převzali iniciativu, jenže první velkou šanci si vypracovali Slezané. Štorman vyslal do sóla Ayaosiho, který poslal míč jen o pár centimetrů vedle Dostálovy branky. Skóre se nezměnilo ani po půlhodině, kdy byl těsně před karvinskou šestnáctkou faulován Kolář. K trestnému kopu se postavil Načkebija a naložil s ním špatně, slabou střelou trefil jen zeď.
Klíčový moment zápasu se odehrál na začátku druhé půle. V pokutovém území domácích zahrál rukou Načkebija, hlavní sudí Starý si jeho prohřešek potvrdil u videa a nařídil pokutový kop. Exekuce se ujal stoper Krčík a svým šestým gólem v ligové sezoně otevřel skóre. V čele týmové tabulky střelců dorovnal Gninga.
Neuběhly ani tři minuty a Dostál lovil míč ze sítě podruhé. Z 20 metrů napřáhl ke střele Samko a jeho vymetení "šibenice" se jistě dostane do gólové hitparády nejen tohoto kola. Karvinský záložník se dočkal třetí trefy v ročníku nejvyšší soutěže.
Zlín trojitým střídáním chtěl oživit útok, jenže málem inkasoval potřetí. Po rychlém brejku a centru z pravé strany trefil hlavičkou Gning jen tyčku. Další brejk po chybné zlínské rozehrávce ve středu hřiště pak skončil třetím karvinským gólem. Křížnou střelou překonal Dostála Boháč, pro něhož to byl premiérový gól v sezoně nejvyšší soutěže a celkově druhý v ligové kariéře. Oba dal shodně do sítě Zlína.
Domácí naději vykřesal v 74. minutě Ulbrich, který po centru Koubka prostřelil Lapeše a po 301 minutách ukončil střelecký půst svého týmu v lize. Zároveň oslavil svůj první zásah v nejvyšší soutěži. Víc už svěřenci trenéra Červenky nestihli.
Naopak museli odvracet další nebezpečné pokusy Karviné, která dovedla utkání v pohodě do vítězného konce. Slezané prohráli jediný z posledních šesti vzájemných ligových zápasů a ve Zlíně triumfovali ve čtyřech z posledních pěti duelů nejvyšší soutěže.
Hradec šplhá tabulkou
Hradečtí fotbalisté porazili Jablonec 2:0 a mají na dosah první šestku neúplné tabulky. Oba góly ve druhém poločase vstřelil Tom Slončík.
"Votroci" bodovali v šestém z posledních sedmi kol a v neúplné tabulce si upevnili osmé místo. Severočeši si připsali třetí porážku v sezoně nejvyšší soutěže, i po víkendu však zůstanou na třetí příčce.
Jablonec nepotvrdil pozici nejlepšího venkovního týmu v ligovém ročníku, kde získal 19 z celkových 32 bodů. Hradci podlehl teprve ve druhém z posledních 19 zápasů nejvyšší soutěže. Východočeši doma porazili dnešního soupeře podruhé z minulých devíti ligových utkání.
Na každé straně nastoupil jeden jubilant. Hradecký Pilař si připsal 250. start v české lize, jablonecký Čanturišvili naskočil do 200. duelu v tuzemské nejvyšší soutěži. Oba týmy v úvodu zápasu pozorně bránily, a tak první náznak příležitosti přinesla až chyba domácího Dancáka. O míč ho obral Alégué a odcentroval na Jawa, hlavička jabloneckého útočníka však byla příliš slabá. Východočeši se častěji pokoušeli o zakončení, jenže do přestávky ani jednou nevystřelili na branku. První poločas nepřinesl ani jednu větší šanci.
Po přestávce se jí "Votroci" dočkali, když Čanturišvili srazil míč ve vlastním vápně před Van Burena, který z ideální pozice vysoko přestřelil. Hned první střela domácích na branku skončila gólem. První Slončíkův pokus z levého křídla ještě zablokoval Cedidla, následnou střelou však hradecký hráč zaskočil brankáře Hanuše a míč skončil v síti. O teč se pokoušel Darida, ale míč nezasáhl.
Rychle mohlo být vyrovnáno. Alégué obehrál Elbela a odcentroval na neobsazeného Sedláčka, který však hlavou minul. Domácí byli nebezpečnější. Po Horákově centru hlavičkoval Čech a trefil tyč. Východočeši si pak pojistili tři body, když potrestali riskantní rozehrávku soupeře. Darida přihrál Slončíkovi, který v jasné pozici nezaváhal.
Šestou trefou se v klubové tabulce střelců dotáhl na záložníka, který mu na gól nahrál. Český reprezentant do 21 let dal počtvrté v ligové kariéře v jednom zápase dvě branky, stejný počin se mu povedl i v předchozím domácím duelu při výhře 4:0 nad Slováckem. Na premiérový hattrick v nejvyšší soutěži stále čeká. Hradec v Malšovické aréně nebodoval v jediném z minulých sedmi duelů nejvyšší soutěže.
Domácí trenér Horejš před současným angažmá vedl Jablonec a v závěru si vysloužil žlutou kartu za reakci na faul Tekijaškiho na Vlkanovu. Domácí hráč po něm musel odstoupit, hostující kapitán kartu nedostal.
Skončila tak jedna série. Ve vzájemných duelech Hradce s Jabloncem v šesti předchozích utkáních po sobě jeden ze soupeřů nedohrál kompletní a během této série bylo osm vyloučených. Až dnes žádná červená karta nepadla.
Baník přerušil černou sérii
Baník porazil doma první ligy pražskou Duklu 3:1. Branky Slezanů postupně dali Ondřej Kričfaluši, Michal Kohút a Jiří Boula. Hosté pouze v závěru zkorigovali výsledek zásluhou střídajícího Michala Kroupy.
Baník se po sérii pěti porážek za sebou dočkal prvního ligového vítězství pod trenérem Tomášem Galáskem. Zároveň opustil poslední místo a posunul se na 12. příčku neúplné tabulky o skóre před dnešního soupeře. Dejvický celek zvítězil v jediném z posledních šesti kol.
Ostrava doma v lize triumfovala po pěti zápasech a už tam není nejhorším týmem soutěže. Dukla venku v lize desetkrát po sobě nevyhrála a získala tam jen čtyři z celkových 13 bodů v sezoně.
Domácí začali aktivně, ale úvodní snaha o tlak přišla vniveč a nutnost získat tři body do jejich hry velice rychle dostala znatelnou křeč. Slezané si v kombinaci nevěřili, kazili, ale po půlhodině je doslova vysvobodil rohový kop Planky, který brankář Matrevics podběhl a na zadní tyči míč doklepl do brány Kričfaluši. Reprezentant do 21 se dočkal první trefy v ligové kariéře. Po 483 minutách bez gólu v nejvyšší soutěži Ostrava opět oslavila míč v síti soupeře.
Tíha a břímě zodpovědnosti z domácích viditelně spadla. Chvíli po gólu ale přečkali nepříjemnou situace ve vlastním vápně, když k jejich štěstí Kozma centr ze strany v běhu trefil pouze vedle brány.
Poté Boula provedl míč středem, před vápnem ho posunul Kohútovi, jenž se vyhnul stoperovi a podruhé zavěsil. Návrat do základu po třech měsících tak vyšperkoval premiérovým zásahem v ligovém ročníku.
Za stavu 2:0 navíc vytasil bravurní reflex i brankář Holec, který u tyčky vytáhl nebezpečnou hlavičku hostů. V nastavení první půle zahrál Svozil ve vápně Dukly rukou, ale Kohút se pokutového kopu nedočkal, jelikož video odhalilo, že situaci předcházel ofsajd.
Třetí gól Baníku ale přišel zanedlouho. Střídající Zlatohlávek vybojoval míč před vápnem, Buchta zblízka brankáře nepřekonal, ale odražený balon do prázdné brány doklepl Boula. V nejvyšší soutěži skóroval poprvé od dubna, kdy se prosadil rovněž proti Pražanům. Ostrava měla před tímto kolem spolu se Slováckem nejhorší útok soutěže, nyní si polepšila na 11 tref.
Dukla se ani pak s výsledkem nesmířila, prostřídala a mohla alespoň snížit. Ale pokus Šehoviče měl opačnou faleš a z gólové trajektorie kousek před bránou nakonec vybočil. Až v 90. minutě se prosadil poprvé v ligové kariéře osmnáctiletý útočník Kroupa, ale více už toho hosté nestihli. Ostrava v lize s Duklou pošesté v řadě neprohrála a doma ji zdolala potřetí za sebou.
17. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - 1. FC Slovácko 3:0 (2:0)
Branky: 17. z pen. a 63. Chytil, 37. Chorý. Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - Ochotnický (video). ŽK: Bořil, Chaloupek (oba Slavia). Diváci: 16.087.
Slavia: Staněk - Holeš, Zima (71. Ogbu), Chaloupek - Douděra, Jelínek (71. Cham), Sadílek, Bořil (84. Hašioka) - Provod (71. Kušej) - Chytil, Chorý (71. Prekop). Trenér: Trpišovský.
Slovácko: Heča - Vaško, Stojčevski, Mulder (46. Kim Sung-pin) - Reinberk (79. Barát), Daníček, Trávník, Ndefe (46. Šviderský) - Blahút, Havlík - Krmenčík (65. Kvasina). Trenér: Skuhravý.
FC Zlín - MFK Karviná 1:3 (0:0)
Branky: 74. Ulbrich - 54. Krčík z pen., 57. Samko, 71. Boháč. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Hrabovský - Adam (video). ŽK: Bartošák, Didiba, Nombil, Fukala, Černín (mimo hřiště) - Krčík, Samko. Diváci: 1782.
Zlín: Dostál - Fukala, Křapka, Kolář, Bartošák (63. Kalabiška) - Nombil (83. Poznar), Didiba (63. Ulbrich) - Koubek, Cupák (63. Hellebrand), Načkebija (75. Bránecký) - Kanu. Trenér: Červenka.
Karviná: Lapeš - Boháč (90. Chytrý), Camara, Krčík, Fleišman - Křišťan, Štorman - Ayaosi (90.+4 Valošek), Samko (79. Singhateh), Šigut (90. Condé) - Gning (79. Ezeh). Trenér: Jarolím.
FC Hradec Králové - FK Jablonec 2:0 (0:0)
Branky: 54. a 84. Slončík. Rozhodčí: Radina - Kubr, Pečenka - J. Beneš (video). ŽK: Petrášek, Horejš (trenér) - Chramosta. Diváci: 4401.
Hradec: Zadražil - Čech, Petrášek, Elbel (73. Ludvíček) - Sojka, Dancák, Darida, Horák - Pilař (63. Vlkanova), Slončík (89. Griger) - Van Buren (63. Mihálik). Trenér: Horejš.
Jablonec: Hanuš - Pantalon, Tekijaški, Novák (72. Puškáč) - Cedidla, Sedláček (83. Lavrinčík), Souček (83. Malenšek), Čanturišvili - Alégué (72. Chramosta), Růsek - Jawo (58. Zorvan). Trenér: Kozel.
Baník Ostrava - Dukla Praha 3:1 (2:0)
Branky: 33. Kričfaluši, 40. Kohút, 59. Boula - 90. Kroupa. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Matoušek - Zelinka (video). ŽK: Frydrych, Kričfaluši, Kohút - Hunal. Diváci: 6050.
Ostrava: Holec - Bewene, Frydrych, Chaluš, Pojezný - Boula, Kričfaluši (69. Owusu) - Buchta (83. Frýdek), Planka, Kohút (54. Zlatohlávek) - Pira (83. Musák). Trenér: Galásek.
Dukla: Matrevics - Kozma, Hunal, Svozil, Purzitidis (70. Kroupa) - Tijani - Černák (70. Isife), Gaszczyk (75. Ambler), Čermák (31. Kadák), Šehovič (70. Velasquez) - Cissé. Trenér: Holoubek.
Tabulka:
|1.
|Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2.
|Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3.
|Jablonec nad Nisou
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4.
|Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|5.
|Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|6.
|Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|7.
|Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|8.
|Hradec Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9.
|Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10.
|Bohemians 1905
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11.
|Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12.
|Ostrava
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13.
|Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14.
|Mladá Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|15.
|Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16.
|Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11