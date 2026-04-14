Atlético je v semifinále LM. Barcelona dohrávala v deseti

Fotbalisté Atlética Madrid jsou navzdory porážce 1:2 s Barcelonou v semifinále Ligy mistrů. První zápas před týdnem v Katalánsku vyhráli 2:0.
Připravujeme podrobnosti.
Chcete si ji potěžkat? Milei ukázal Pavlovi svou legendární rozpočtovou pilu
Argentinský prezident Javier Milei dnes ukázal svému českému protějšku Petru Pavlovi svou motorovou pilu, která se stala symbolem jeho rozpočtových škrtů. Český prezident se s Mileiem a zlatou pilou nechal natočit, potěžkat stroj si však nechtěl.
ŽIVĚ Za první den blokády íránských přístavů neproplula jediná loď, oznámili Američané
Za prvních 24 hodin se přes americkou blokádu íránských přístavů nedostalo žádné plavidlo, oznámilo dnes oblastní velení americké armády CENTCOM. Blokáda ze strany Spojených států byla ohlášena po nezdaru jednání mezi USA a Íránem.
Na Žižkově hořela střecha ubytovny, hasiči s žebříky evakuovali přes 40 lidí
V Praze na Žižkově hořela střecha ubytovny, hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Víc než 40 obyvatel z budovy evakuovali a zachránili i s pomocí žebříků. Požár lokalizovali po 19:00. Plameny se v tu dobu dál nešířily, zásah ale pokračoval. Novinářům to sdělili hasičští mluvčí Miroslav Řezáč a Vojtěch Rotschedl.
Litvínov zná soupeře v baráži. Sedmizápasovou bitvu ovládla Jihlava
Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou již od pátku Litvínov. Dnešní sedmý duel ve vyprodané Horácké aréně otočila Dukla dvěma brankami ve druhé třetině a v závěrečném dějství triumf potvrdila.
Trump má kuriózní vysvětlení, proč se vydával za Ježíše. Bylo to úplně jinak, tvrdí
Americký prezident Donald Trump po vlně kritiky smazal obrázek, na kterém byl vyobrazen jako Ježíš Kristus. Prý si myslel, že ho snímek zachycuje jako doktora, nikoli jako náboženskou postavu.