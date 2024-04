Návrat F1 do Číny přináší kontroverzní sprint. Hvězdy brblají, domácí naděje se těší

Po pěti letech se díky rozvolnění proticovidových opatření vrací formule 1 do Číny. Aby vedení seriálu "odměnilo" věrné fanoušky, pojede se v Šanghaji první letošní sprint. Nejen obhájci titulu Maxi Verstappenovi se ale moc nelíbí.

Ze současného závodního pole 5451 metrů dlouhý okruh sice znají tři čtvrtiny jezdců, podle pilota Red Bullu ale není dobré pořádat dvě bodované jízdy na roky neprověřené trati.

Okruh dostal během "formulové pauzy" zcela nový asfaltový povrch, takže chybějí relevantní data.

Od roku 2019 se změnily směsi pneumatik i aerodynamika monopostů, což hraje také významnou roli.

Navíc letošní upravený formát sprintového závodního víkendu dává jezdcům a týmům jen hodinový páteční trénink. Odpoledne místního času se bude nově bojovat o místa na startu sprintu.

V sobotu se pojede sprint a kvalifikace na hlavní Velkou cenu. Ta se pak bude konat tradičně v neděli.

"Je to fakt super nápad," prohodil Verstappen sarkasticky na otázku stránek Motorsport.com o sobotním šanghajském sprintu.

"Myslím, že to není dobré. Když nějakou delší dobu na okruhu nejezdíte, nikdy nevíte, co vás čeká. Bylo by lepší, kdybychom teď měli normální závodní víkend," míní trojnásobný mistr světa.

"Na druhou stranu krátký trénink asi trochu víc okoření závody. Možná to kvůli tomu udělali. Ale čistě z pohledu závodníka a sportu si myslím, že to není nejchytřejší," dodal 26letý Nizozemec.

Jen jeden trénink je málo i podle vítěze z Melbourne Carlose Sainze juniora.

"Myslím, že Šanghaj má skvělý okruh. Ale jak jsme už řekli na setkání jezdců s vedením FIA, není vůbec dobré vyjet na trať kvalifikace jen po hodinovém tréninku. Dalším faktorem je obnovený povrch dráhy. Pro fanoušky je to možná vzrušující, ale pro jezdce a inženýry to bude velké riziko," míní pilot Ferrari.

Jiného názoru je pochopitelně domácí pilot Čou Kuan-jü, který se Grand Prix Číny konečně dočká ve své už třetí sezoně v F1.

"Na žádný závod jsem se nemohl těšit víc. Vždyť budu prvním čínským jezdcem, který kdy závodil ve formuli 1 v Číně. To pro mě znamená mnoho - naplňuje mě to nesmírnou radostí, hrdostí a zodpovědností. Budeme psát historii," uvedl nadšený jezdec v tiskové správě stáje Sauber.