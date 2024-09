Nejlepší konstruktér moderní éry F1 ví, kam zamíří z Red Bullu. Bude to Aston Martin

Špičkový britský konstruktér vozů formule 1 Adrian Newey bude od příští sezony působit v týmu Aston Martin. Stáj se sídlem v Silverstonu dnes oznámila, že pětašedesátiletý inženýr bude mít funkci takzvaného "vedoucího technického partnera" a bude také jejím akcionářem.

Aston Martin podmínky kontraktu, který vstoupí v platnost v březnu, neoznámil. Podle BBC jde o pětiletou smlouvu s platem, jenž se může s odměnami vyšplhat až na 30 milionů liber (892 milionů korun) ročně.

Newey v květnu uvedl, že po sezoně skončí v Red Bullu, v němž působil od roku 2006. Jeho vůz pro minulou sezonu byl s 21 výhrami ve 22 Velkých cenách nejdominantnější v historii formule 1.

V minulosti Newey pracoval také pro Williams a McLaren, společně s Red Bullem slavil dohromady 25 jezdeckých a týmových titulů.

Mistry světa se v jím navržených vozech stali Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve (všichni Williams) a dvakrát Mika Häkkinen (McLaren). V barvách Red Bullu čtyřikrát triumfoval Sebastian Vettel a v minulých třech letech Max Verstappen.

Neweyho vozy, které získaly titulu mistra světa F1:

Aston Martin si od Neweyho příchodu slibuje, že pomůže týmu k posunu mezi absolutní elitu. Jeho úkolem bude především připravit vozy na sezonu 2026, kdy čekají formuli 1 velké změny pravidel, po nichž se může změnit rozložení sil v seriálu.

Piloty Aston Martinu jsou hvězdný Španěl Fernando Alonso a Kanaďan Lance Stroll, syn majitele týmu Lawrence Strolla. Jezdcům aktuálně patří deváté a desáté místo v průběžném pořadí MS, v Poháru konstruktérů je stáj pátá.

"Lawrence je odhodlaný vytvořit světový tým. Je to jediný většinový vlastník, jenž je aktivně zapojený do dění ve formuli. Mají všechny klíčové součásti infrastruktury potřebné k tomu, aby Aston Martin získával tituly, a já se těším na to, že jim k dosažení tohoto cíle budu pomáhat," uvedl v prohlášení Newey.