Perný rok. Formuli 1 čeká nejnabitější kalendář historie, jezdci dřeli v posilovně

Počtem Velkých cen se formule 1 pomalu blíží k zámořském šampionátu NASCAR Cup s 36 podniky. Tamní formule IndyCar má o sedm podniků méně a žádné sprinty.

24 Velkých cen, k tomu šest sprintů. To čeká piloty a členy týmů formule 1 v letošní sezoně, která startuje Velkou cenou Bahrajnu.

Abych těch novot nebylo málo, na okruhu v Sáchiru se Grand Prix pojede už v sobotu. Ne, že by si tamní vládcové potrpěli na volnou neděli, ale "může" za to Saúdská Arábie.

Půst posunul závod v Saúdské Arábii

Hned další víkend po VC Bahrajnu se totiž kolotoč formule 1 přestěhuje do této arabské země. Ta je kromě obřích zásob ropy také doslova a do písmene Mekkou muslimského vyznání.

V neděli 10. března začíná největší svátek této víry, ramadán. K němu patří i půst od úsvitu do západu Slunce. Proto byl závod na městském okruhu v Džiddě přesunut už na sobotu 9. března.

Pravidla šampionátu hovoří jasně: Mezi dvěma závody musí být alespoň týdenní odstup. Kvůli tomu byl úvodní závod sezóny v Bahrajnu přesunut o den dříve.

V sobotu se pojede také listopadový noční závod v Las Vegas. Tam je to ale čistě z marketingových důvodů. Nedělní start ve 22 hodin místního času by pro Evropany znamenal brzké pondělní ráno. A to není pro televize zrovna ideální čas.

Nepočítaje loňskou premiéru v Las Vegas, jela se Velká cena F1 v sobotu naposledy před 38 lety v Jižní Africe. Mimo standardní nedělní termín se konalo už celkem 75 podniků.

Americký mladík nabral svaly

Po návratu z Blízkého východu bude mít šampionát za sebou (nepočítaje sprinty) pouhou dvanáctinu kalendáře.

Už loni to mělo být nabité v podobě 23 podniků. Jenže v Imole se nejelo kvůli povodním. Italský okruh je zpět a navíc se poprvé od roku 2019 vrací seriál do Číny.

A protože žádný závod neodpadl, máme tu rázem rekordní "nášup". Sezona začne 2. března a skončí až 8. prosince.

Pro jezdce to znamená ještě intenzivnější přípravu v posilovně, protože to bude extrémně fyzicky náročný ročník.

"Po každé sezoně se snažíte dostat do trochu lepší formy než v té předchozí a pokaždé se snažíte připravit o něco lépe. Letošní rok bude velmi dlouhý. Myslím, že je to ještě větší motivace snažit se být o to víc fit a lépe se připravit na dlouhý rok," uvedl jezdec Haasu Kevin Magnussen.

Důležité je nabrat ještě více svalové hmoty. To ukázal Logan Sargeant, který přibral pět kilo. Pilot Williamsu přiznal, že v premiérové sezoně "nebyl ve skvělé formě", ale do té letošní vstupuje jako nový muž. Během testů v Bahrajnu vypadal Američan o poznání silnější.

Jinak se k tréninku postavil i 42letý veterán Fernando Alonso. "Letos jsem trénoval trochu jinak. Do týmu jsem také přidal výživového poradce, což trochu změnilo můj pohled na věc a přípravu těla," řekl jezdec Aston Martinu, který dokonce po vzoru Lewise Hamiltona zvažuje přechod na rostlinnou stravu.