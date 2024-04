Malé týmy chtějí také body. Formule 1 má být štědřejší a ocenit dvanáctku v cíli

Počet bodovaných pilotů v každé Velké ceně formule 1 se má zvýšit na dvanáct. Důvodem je i nevídaná spolehlivost monopostů.

Týmy Williams a Alpine jsou zatím bez bodů. Při rozšíření na první dvanáctku by na ně letos už dosáhly. | Foto: Reuters

V dřevních dobách formule 1 si pro body dojelo jen prvních pět pilotů. Od sezony 1960 se počet body oceněných pozic zvýšil na šest, což vydrželo dlouhých 42 let (byť s postupně se měnící hodnotou každého z umístění).

Velká revoluce přišla na konci minulého milénia s rozšířením na top 10 a v roce 2010 se ustálilo bodování na současném stavu s 25 body za triumf. Pouze před pěti lety se začal rozdávat ještě bod za nejrychlejší kolo.

Během nedávné Grand Prix Číny se ovšem objevily informace o tom, že už od příští sezony by si měl body rozdělit tucet závodníků. Aby se tím výrazně nezměnily podmínky pro boj o titul, změny jsou plánovány až od osmé příčky.

Důvody pro tento krok jsou dva. Jeden marketingový a druhý technický.

Pro žádný tým není pěkná vizitka, když ukončí sezonu bez jediného bodu. To se "podařilo" před třemi lety Haasu a o rok dříve Williamsu.

Ono se hodně špatně shánějí sponzoři, když na otázku "Jak se vám daří?" odpovíte: "Víte, moc se snažíme, ale jsme bez bodu."

Po pěti závodech aktuální sezony jsou na nule stále tři stáje: Williams, Alpine a Sauber. Přitom s rozšířením na top 12 by na body dosáhlo všech deset účastníků bojujících v Poháru konstruktérů.

Podle Estebana Ocona z Alpine, který skončil v Šanghaji jedenáctý, je hlavní problém současné F1 ve velkém rozdílu mezi špičkovými týmy a zbytkem závodního pole.

"Je to náplast na velkou ránu, může to v současné situaci pomoci," řekl Francouz.

Podle jeho soupeře z Haasu Kevina Magnussena by se navíc zvýšila atraktivita závodů, protože na trati by bylo pořád o co bojovat.

"Na konečném výsledku šampionátu to nic nezmění, ale myslím, že to znamená zajímavější souboj mezi spodní pěticí stájí," prohlásil Dán.

Druhým důvodem rozšířit porci bodů je nevídaná výdrže současných monopostů. Tak trochu "zamrzlá" technická pravidla šestiválcových turbomotorů přinášejí v závodech jen pár technických problémů. O větší "úmrtnost" se starají jezdecké chyby a z toho plynoucí bouračky.

O to, že by se dvanáctka v cíli nenaplnila, nemusí být obavy. Loni každou Grand Prix dokončilo minimálně 14 vozů. Poslední závod s pouhým tuctem dojetých jezdců najdeme v "crash-festu" během Velké ceny Toskánska 2020.

Současné a plánované bodování ve formuli 1:

P. dnes navrhováno 1. 25 25 2. 18 18 3. 15 15 4. 12 12 5. 10 10 6. 8 8 7. 6 6 8. 4 5 9. 2 4 10. 1 3 11. 0 2 12. 0 1

Pozn.: Na bod za nejrychlejší kolo by místo současného umístění v cíli v top 10 stačilo dojet v nejlepší dvanáctce.