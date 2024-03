Plzeň i přes drtivý finiš Servette ubránila v Ženevě remízu

Fotbalisté Plzně remizovali v úvodním osmifinále fotbalové Evropské konferenční ligy na hřišti Servette Ženeva 0:0. Západočeši poprvé v hlavní fázi soutěže nezvítězili, ale zároveň neprohráli v evropských pohárech potřinácté za sebou. Odveta se v Plzni hraje za týden.

Svěřenci kouče Miroslava Koubka udrželi šesté čisté konto v této sezoně Konferenční ligy a potvrdili pozici nejlepší defenzivy soutěže.

Servette na třetí pokus poprvé v sezoně bodoval v souboji s českým celkem. Na podzim ve skupině Evropské ligy dvakrát podlehl pražské Slavii (0:2 doma, 0:4 venku).

Plzeň usiluje o premiérový postup do čtvrtfinále evropského poháru. Dosud došla nejdále do osmifinále Evropské ligy, a to v letech 2013, 2014 a 2018.

Plzeňský kouč Miroslav Koubek udělal oproti sobotní výhře v Pardubicích (3:2) dvě změny v základní sestavě. Na levé straně pětičlenné obrany nahradil Cadu zimní posilu Souarého, který není na soupisce pro Konferenční ligu.

V útočné trojici nastoupil Vydra místo nejlepšího střelce české ligy Šulce, toho nepustil do hry trest za tři žluté karty. Rovněž v zahajovací sestavě Servette chyběl klíčový hráč, tvůrce hry Cognat začal kvůli zdravotním problémům jen na lavičce.

Západočeši byli od úvodní minuty jistější v kombinaci a v první půli soupeře takřka k ničemu nepustili.

Ani oni si ale mnoho příležitostí nevytvořili. Jedinou gólovou šanci měl v deváté minutě Kopic, který si seběhl na chytře rozehraný Kalvachův rohový kop a z ideální pozice uvnitř vápna vysoko přestřelil.

Domácí se dostali k několika závarům před plzeňskou bránou až po půlhodině, gólman Jedlička ale zůstal bez práce.

Před odchodem do kabin rozdal dánský sudí Krogh v krátkém sledu tři žluté karty po sérii ostrých zákroků, které jen podtrhly divácky nepříliš atraktivní pětačtyřicetiminutovku. Na střely skončilo úvodní dějství 2:1 pro český tým, mezi tři tyče neletěl ani jeden pokus.

I po změně stran oba celky potvrzovaly, že spoléhají na pevnou obranu. Švýcarští vicemistři poprvé zahrozili v 53. minutě, kdy táhlá rána střídajícího Stevanoviče proletěla těsně kolem horního rohu Jedličkovy brány.

Bosenský fotbalista rozhýbal ofenzivu domácích, kteří ve druhé půli postupně převzali iniciativu. Na další nebezpečnější situaci si však museli počkat až do 80. minuty, po Bollově střele ze střední vzdálenosti byl Jedlička u tyče včas.

Vzápětí musel plzeňský gólman vytáhnout i střílený Stevanovičův centr, který ještě lehce tečoval Antunes.

Plzeň trefila prostor brány až v 88. minutě, Červově střele ale chyběla razance. Z protiútoku mohl rozhodnout Stevanovič, jehož obstřel na zadní tyč vykopl na poslední chvíli Jemelka.

Více než 15 tisíc diváků na Stade de Genéve se gólu nedočkalo ani v hektickém závěru, během něhož hosté už jen bránili bezbrankový výsledek.

Viktoria na evropské scéně v sedmém venkovním utkání v sezoně poprvé nezvítězila. Servette udržel čisté konto v pátém soutěžní zápase za sebou a doma neprohrál popatnácté v řadě. Naposledy tam podlehl v září Slavii.

Úvodní utkání osmifinále fotbalové Evropské konferenční ligy:

Servette Ženeva - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Krogh - Rasmussen, Bramsen - Hansen (video, všichni Dán.). ŽK: Cunemoto, Guillemenot, Bolla - Cadu, Kopic. Diváci: 15.354.

Servette: Frick - Cunemoto, Rouiller, Severin, Magnin (90.+2 Ouattara) - Bolla (81. Baron), Diba (65. Cognat), Ondoua, Kutesa (65. Antunes) - Guillemenot (46. Stevanovič), Crivelli. Trenér: Weiler.

Plzeň: Jedlička - Dweh, Hranáč, Jemelka - Kopic, Kalvach, Červ, Cadu (90.+1 Traoré) - Vydra (58. Sýkora), Mosquera (74. Kliment) - Chorý. Trenér: Koubek