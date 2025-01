Drdaj cítí, že ho od elitní desítky na Dakaru dělí lepší navigace

Motocyklista Dušan Drdaj věří, že se na Rallye Dakar může trvale usadit mezi elitou

Letos obsadil 17. místo a byl z českých motorkářů nejlepší. Šestadvacetiletý jezdec po dnešním nočním návratu z Džiddy do Prahy přiznal médiím, že bude muset ještě zlepšit navigaci, kvůli níž letos ztratil hodně času.

Hned při svém druhém startu v pouštním dobrodružství se Drdaj zařadil mezi nejvýraznější postavy české výpravy. Mohl by se stát dalším elitním motocyklistou po Martinu Michkovi, po jehož boku jel svůj první Dakar.

"Nechci nic zakřiknout, ale třeba jo. Doufám v to. Myslím, že na tento sport jsem ještě docela mladý. Chce to ještě určitě zlepšit navigaci, v ní jsem letos ztratil docela dost času. Uvidíme, co bude dál," řekl Drdaj.

V Saúdské Arábii překvapil sám sebe. Nečekal, že bude ve svojí kategorii nejlepším Čechem.

"Zní to skvěle, nejel jsem tam s takovým očekáváním. Naším jediným cílem bylo dojet do cíle. Říkal jsem už půl roku před Dakarem, že do 30. místa by to bylo skvělé. Povedlo se nám dostat do dvacítky, 17. místo je pro nás úplně super ročník Dakaru," netajil.

Upozornil na sebe již v loňském roce. Při debutovém startu útočil na titul nováčka roku, zastavila ho ale proražená palivová nádrž a dál pokračoval mimo klasifikaci. Letos sváděl boj nejen s náročnou tratí, ale také se svalovou horečkou.

"Zažil jsem teprve druhý Dakar, byl hrozně těžký. Nejhorší pro mě byla hlavně první půlka, kdy jsme jeli osmačtyřicítku a maratonskou etapu. Bojoval jsem se zimou a horečkou, moc jsem nespal, ale pořád se to dalo skousnout. Měl jsem cíl a vizi projet cílem, což se nám podařilo," pochvaloval si s úlevou, že ho nový model motocyklu KTM nezklamal.

Před rokem ještě působil s Michkem v týmu Orion Moto Racing Group. V létě ho opustil a s Jaromírem Romančíkem vytvořili Cajdašrot Dakar tým.

Oba byli úspěšní. Zatímco Michka v postavení nejlepšího Čecha v kategorii, který loni obsadil celkově desáté místo, ve 4. etapě vyřadila technická závada na motocyklu, Romančík dokončil legendární závod na 24. místě. Jako třetí nejlepší český motorkář hned za Milanem Engelem.

"Je to asi tím, že jsme nic nepodcenili. Nejenom já, ale celá moje rodina i kamarádi jsme se tomu celý rok aktivně věnovali. Mysleli jsme i na nejmenší detaily. Štěstí přeje připraveným, asi to tak je," mínil Drdaj.

Po návratu domů má naplánované dvě oslavy. "Jednu určitě svolám s rodinou, další s týmem. Dám si malinko odpočinek. Potom nesmíme usnout na vavřínech. Pak mě čeká zase motokrosová sezona. Jenom přehodím dresy a motorky a jde se zpátky do práce," těšil se.

Štěstí mu přinesl i buldoček Cody, jehož si dal na helmu. Pro Drdaje bylo milou odměnou, když ho věrný pes uvítal na letišti se závodnickou vestou a startovním číslem 94 svého pána, kterými ho rodina vybavila. "Beru ho i na tréninky, je to můj miláček," podotkl Drdaj s vrnícím oblíbencem v náruči.

