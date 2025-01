Drama nabídla i bitva o zlato. Američané nakonec obhájili titul v prodloužení

Hokejisté Spojených států amerických porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let v Ottawě Finsko 4:3 v prodloužení a obhájili triumf z loňska z Göteborgu. Celkově slaví sedmé zlato v historii. Navázali na úspěchy z let 2004, 2010, 2013, 2017 a 2021. Finům útok na šestý triumf a první od roku 2019 nevyšel. Dosáhli však na první medaili po třech letech od stříbra z Edmontonu.

Američané sice prohrávali už 1:3, ale v závěru druhé třetiny smazali ztrátu Brandon Svoboda s Colem Hutsonem a v čase 68:04 rozhodl svou první brankou na turnaji Teddy Stiga. Do první šance se v úvodu Jesse Kiiskinen a další šanci měl Finů měl v 6. minutě Julius Miettinen. V čase 7:13 se už tým kouče Lauriho Mikkoly dočkal branky. V přesilové hře při vyloučení Maxe Planteho se po přihrávce Topiase Hynninena trefil z pozice mezi kruhy Kiiskinen. Američané vyrovnali ve 13. minutě, kdy po střele Ryana Leonarda překonal z dorážky James Hagens. Za 59 sekund vrátil Finy do vedení přesnou střelou z pravého kruhu k protější tyči Tuomas Uronen. V 25. minutě zvýšil náskok obránce Emil Pieniniemi, který od modré čáry nabruslil na pravý kruh a střelou zápěstím překonal Treye Augustinea. Blízko další šance byl po akci Benjamina Rautiainena Hynninen. Na druhé straně zahrozil Gabe Perreault. Američané se tlačili za snížením a v 38. minutě se dočkali šťastné branky. Nahození Svobody změnilo směr po teči Daniela Nieminena a skončilo za Petterim Rimpinenem u levé tyče. O vyrovnání se postaral 29 sekund před druhou pauzou Hutson, které se po zadovce Ryana Leonarda prosmýkl mezi kruhy a nedal přesnou střelou finskému gólmanovi šanci. Ve třetí třetině branka nepadla. Více šancí měli obhájci titulu. Ve 46. minutě měl hned dvě Leonard. O šest minut později mohl strhnout vedení zpět na stranu Finů Rautiainen. V 56. minutě pálil nebezpečně na Rimpinena Trevor Connelly. Potom se natlačil Rautiainen před Augustinea, který odolal. V prodloužení nejdříve zářil finský gólman, který zlikvidoval šance Perreaulta a Leonarda. Stiga ale už svůj únik proměnil a překonal Rimpinena mezi betony. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Ottawě: Finále: USA - Finsko 4:3 v prodl. (1:2, 2:1, 0:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 13. Hagens (G. Perreault, Leonard), 38. Svoboda (Plante, C. Hutson), 40. C. Hutson (Leonard, Buium), 69. Stiga (Buium, Ziemer) - 8. Kiiskinen (Hemming, Hynninen), 14. Uronen (Alasiurua, Hemming), 25. Pieniniemi (Ruohonen, Nurmi). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) - Davis (USA), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 16.822. USA: Augustine - Fortescue, Buium, C. Hutson, Kleber, Ralph, Hensler, Minnetian - G. Perreault, Hagens, Leonard - Moore, Nelson, Ziemer - Connelly, Terrance, Stiga - Burnevik, Svoboda, Plante - Eiserman. Trenér: Carle. Finsko: Rimpinen - Kiviharju, Pieniniemi, M. Jokinen, D. Nieminen, Tuhkala, Väisänen, Kangas - Rautiainen, K. Helenius, Hynninen - Kiiskinen, Ruohonen, Nurmi - Halttunen, Miettinen, Kumpulainen - Uronen, Alasiurua, Hemming. Trenér: Mikkola. Konečné pořadí: 1. USA, 2. Finsko, 3. Česko, 4. Švédsko, 5. Kanada, 6. Slovensko, 7. Lotyšsko, 8. Švýcarsko, 9. Lotyšsko, 10. Kazachstán (sestup). Ze skupiny A divize I postoupilo Dánsko.