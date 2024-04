Slavia si pojistila oporu. Douděra bude hrát v Edenu do roku 2028

Český reprezentant David Douděra prodloužil s fotbalisty Slavie smlouvu. Pětadvacetiletý obránce či záložník bude v Edenu působit do konce června 2028. Pražané o tom informovali na svém webu.

"Znamená to pro mě hodně, je to nádherný pocit. Víceméně poprvé v kariéře prodlužuju smlouvu. Užívám si to, nečekal jsem to. Slavii děkuju moc za důvěru, cením si toho a budu pokračovat dál v práci, kterou jsem tady začal," prohlásil Douděra pro klubovou televizi.

Vršovický celek ho přivedl v květnu 2022 z Mladé Boleslavi. V první sezoně Douděra vybojoval se Slavií domácí pohár, ve finále proti městskému rivalovi Spartě se na výhře 2:0 podílel vedoucím gólem. Letos v březnu se trefil i do sítě AC Milán v úvodním osmifinále Evropské ligy při prohře 2:4.

"Jsou to osobní úspěchy, vážím si jich, ale jsme tady všichni kvůli týmové práci, výsledkům. Když se o tom bavíme doma, tak je to samozřejmě krásné, jsou to top individuální zážitky, které můžete prožít. Na to se nabalují týmové úspěchy, pro které tady jsem, pro které žiju mnohem víc. Ale určitě budu mít oba góly v mobilu dlouho, do konce života na ně nezapomenu," uvedl Douděra.

V ligové kariéře odehrál v dresu pražské Dukly, Mladé Boleslavi a Slavie 164 zápasů, v nichž vstřelil 19 branek. V reprezentaci si připsal osm startů a jeden gól. Myšlenkami na letní mistrovství Evropy se příliš nezabývá.

"Nemyslím na to, nebo takhle: určitě ne tolik jako moje okolí. Co se má stát, stane se," řekl Douděra.