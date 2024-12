Do Síně slávy českého hokeje budou uvedeni Svoboda, Nedvěd a komentátor Vichnar

Střelec zlatého gólu ve finále olympijských her v Naganu 1998 Petr Svoboda, bývalý vynikající útočník a poté úspěšný generální manažer reprezentace Petr Nedvěd a televizní komentátor Petr Vichnar budou uvedeni do Síně slávy českého hokeje. Jména trojice oceněných oznámil předseda návrhové komise Bedřich Ščerban.

Osmapadesátiletý Svoboda je odchovancem Litvínova, za reprezentaci hrál ale jen na olympiádě v Naganu. V šesti zápasech vstřelil jediný gól, ve finále rozhodl o výhře nad Ruskem (1:0).

Obránce s více než tisíci starty v NHL v roce 1984 emigroval z Československa, hned jej draftoval Montreal v prvním kole jako celkově pátého hráče a v dresu Canadiens o dva roky později získal i Stanleyův pohár. V té době měl ale jen kanadské občanství. V elitní zámořské soutěži hrál vedle Montrealu za Buffalo, Philadelphii a Tampu Bay. Aktivní kariéru ukončil v prosinci 2000.

Z tehdejšího Československa emigrovat pět let po Svobodovi i Nedvěd a následně se také prosadil do NHL. Draftoval ho v roce 1990 Vancouver jako celkově druhého hráče. V kanadsko-americké soutěži odehrál přes tisíc zápasů v součtu s play off. Na zisk Stanley Cupu ale nyní dvaapadesátiletý Nedvěd nedosáhl, s Pittsburghem v sezoně 1995/96 postoupil do finále konference.

V kanadském dresu Nedvěd získal stříbrnou medaili na olympiádě v Lillehammeru, po návratu do Česka v roce 2011 pomohl týmu k bronzu na mistrovství světa a představil se i na olympiádě v Soči 2014. V letech 2018 až 2024 byl s roční přestávkou generálním manažerem reprezentace a podílel se tak na zisku zlata letos v květnu v Praze.

Jednasedmdesátiletý Vichnar je dlouholetým moderátorem a komentátorem Československé a později České televize. Jedním z hlavních sportů, kterým se věnoval, byl hokej. Komentoval šestnáct mistrovství světa, pět olympiád včetně Nagana a jeden Světový pohár.

Síň slávy českého hokeje vznikla v roce 2008. Kandidáty nominuje návrhová komise. K uvedení je zapotřebí, aby nominaci schválily alespoň dvě třetiny jejích žijících členů. S nově oznámenou trojicí bude mít 153 členů.