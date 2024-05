Den, kdy Maradona zešílel. S Barcelonou se božský Diego loučil ohavným způsobem

Byl to poslední zápas, který sehrál za Barcelonu. Zápas, který ale rozhodně nebyl žádnou oslavou. Naopak. Byl to zápas, na který by fotbal nejraději zapomněl. Zápas, po jehož konci se Diego Maradona, jeden z nejlepších hráčů historie, choval jako smyslů zbavený. Od finále ostudného Španělského poháru uplynulo právě dnes 40 let.

Bitka po finále Španělského poháru 1984, kterou odstartoval Diego Maradona | Video: Youtube.com