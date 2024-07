Demiral pobouřil Euro nacistickými gesty. Jsem hrdý Turek, nechápal kritiku obránce

Byl hlavní hvězdou zápasu, dal Rakousku dva góly, rozhodl o postupu do čtvrtfinále mistrovství Evropy, ale mnohem větší ohlasy vyvolalo, jak Merih Demiral oslavoval. S rukama nad hlavou totiž předvedl gesto, kterým se zdraví neonacistické hnutí Šedí vlci v Turecku.

Demiral oslavil druhou trefu proti Rakousku gestem se zdviženým ukazováčkem a malíčkem, které symbolizuje extrémně pravicové turecké hnutí Šedí vlci. Hnutí i gesto jsou v některých zemích zakázané, protože jsou považované za fašistické.

"Ukázal jsem to proto, že jsem hrdý Turek. Má to co dělat s mou identitou, jsem pyšný na to, odkud pocházím," nechápal kritiku po zápase Demiral.

Fotku s problémovým gestem přitom ještě následně zveřejnil na síti X a připsal: "Jak šťastný je ten, kdo může říct, že je Turek!"

🇹🇷 Ne mutlu Türküm diyene! pic.twitter.com/4K3kVPFxgW — Merih Demiral (@Merihdemiral) July 2, 2024

Turecko postoupilo po výsledku 2:1 a rozhodl o tom dvěma trefami právě zadák al-Ahlí.

Nyní mu ale hrozí trest a je možné, že si čtvrtfinále ani nezahraje. UEFA totiž oznámila, že Demiralova gesta prošetří.

"Chtěl jsem jen ukázat, jak šťastný a hrdý na svou zemi jsem. Nebyl v tom jiný skrytý význam," hájil se dál fotbalista.

Šestadvacetiletý Demiral byl už před čtyřmi lety jedním z tureckých fotbalistů, kteří byli vyšetřováni v souvislosti s jinou kontroverzní oslavou. Před loňským přestupem do Saúdské Arábie působil v Itálii, kde oblékal dresy Sassuola, Juventusu Turín a Bergama.

Turky, kteří v závěrečném utkání ve skupině porazili český tým 2:1, čeká v sobotním čtvrtfinále Nizozemsko.