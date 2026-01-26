Přeskočit na obsah
Benative
26. 1. Zora
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Další výhra po skvělém výkonu. Dostál se před OH vrací do formy

ČTK

Český hokejový brankář Lukáš Dostál v NHL 32 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 4:3 v prodloužení na ledě Calgary. Jednu asistenci si v dresu domácích připsal Adam Klapka. V nedělním programu asistovali také Filip Hronek a Tomáš Hertl.

NHL: Anaheim Ducks at Calgary Flames
Lukáš Dostál v brance AnaheimuFoto: REUTERS
Reklama

Klapka v osmé minutě připravil gól na 2:0 pro Huntera Brzustewicze, Anaheim ale dokázal dvoubrankové manko smazat. Hosté odpověděli i na gól Matta Coronata a v prodloužení rozhodl o jejich výhře Beckett Sennecke, který zkompletoval hattrick.

Z výhry se neradovali ani Hertl a Hronek. Český centr asistencí u jediného gólu Vegas mírnil vysokou prohru 1:7 na ledě Ottawy a bek Vancouveru svým 30. bodem v ročníku neodvrátil domácí prohru Canucks 2:3 s Pittsburghem.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Patomský kráter z helikoptéry, Patomská vysočina, Sibiř. Čtyřzónová struktura: vnější svah, prstencový val, příkop a centrální hůrka, 2014.
Patomský kráter z helikoptéry, Patomská vysočina, Sibiř. Čtyřzónová struktura: vnější svah, prstencový val, příkop a centrální hůrka, 2014.
Patomský kráter z helikoptéry, Patomská vysočina, Sibiř. Čtyřzónová struktura: vnější svah, prstencový val, příkop a centrální hůrka, 2014.

Hnízdo ohnivého orla. Sibiřská anomálie, kterou věda stále neumí vysvětlit

V roce 1949 narazil sovětský geolog uprostřed sibiřské tajgy na čtyřicet metrů vysoký kužel z vápence - bez jakékoli stopy po sopce či dopadu meteoritu. Patomský kráter vznikl před asi 500 lety neznámým způsobem. Expedice našly anomálie a stromy rostoucí jako po ozáření - přestože je radiace normální. Co se tu skutečně stalo?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama