Další výhra po skvělém výkonu. Dostál se před OH vrací do formy

Český hokejový brankář Lukáš Dostál v NHL 32 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 4:3 v prodloužení na ledě Calgary. Jednu asistenci si v dresu domácích připsal Adam Klapka. V nedělním programu asistovali také Filip Hronek a Tomáš Hertl.
Klapka v osmé minutě připravil gól na 2:0 pro Huntera Brzustewicze, Anaheim ale dokázal dvoubrankové manko smazat. Hosté odpověděli i na gól Matta Coronata a v prodloužení rozhodl o jejich výhře Beckett Sennecke, který zkompletoval hattrick.
Z výhry se neradovali ani Hertl a Hronek. Český centr asistencí u jediného gólu Vegas mírnil vysokou prohru 1:7 na ledě Ottawy a bek Vancouveru svým 30. bodem v ročníku neodvrátil domácí prohru Canucks 2:3 s Pittsburghem.
Hnízdo ohnivého orla. Sibiřská anomálie, kterou věda stále neumí vysvětlit
V roce 1949 narazil sovětský geolog uprostřed sibiřské tajgy na čtyřicet metrů vysoký kužel z vápence - bez jakékoli stopy po sopce či dopadu meteoritu. Patomský kráter vznikl před asi 500 lety neznámým způsobem. Expedice našly anomálie a stromy rostoucí jako po ozáření - přestože je radiace normální. Co se tu skutečně stalo?
Bradyho nová hra. Jak legenda NFL vyměnila prsteny šampiona za šlapající byznys
Tom Brady vyměnil po odchodu z NFL hřiště za byznys. Investuje do wellness, značek i sportovních klubů.