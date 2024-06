Snový týden. Osmnáctiletý český talent zazářil na ME, dálku znovu vyhrál Tentoglu

Dálkař Petr Meindlschmid skončil na mistrovství Evropy sedmý. Osmnáctiletý talent ve finále šampionátu v Římě vylepšil vlastní český juniorský rekord na 803 centimetrů a postaral se o nejlepší výsledek českého dálkaře na ME od čtvrtého místa Radka Jušky v Amsterodamu 2016. Třetí titul za sebou získal Řek Miltiadis Tentoglu, který zvítězil v rekordu šampionátu 865 centimetrů.

Meindlschmid, který se o startu na ME dozvěděl na začátku týdne, završil snový týden.

V pondělí v juniorském rekordu 792 centimetrů vyhrál Odložilův memoriál. V páteční kvalifikaci poprvé překonal osmimetrovou hranici a výkonem 801 centimetrů postoupil do finále. Dnes znovu na první pokus letěl za osm metrů a jako první Čech od stříbrného Milana Gombaly z Helsinek 1994 předvedl ve finále ME osmimetrový skok.

Pozici krále současné dálky potvrdil Tentoglu. Od první série vedl a pátým pokusem dlouhým 865 centimetrů překonal rekord šampionátu a přiblížil se na jeden centimetr řeckému rekordu Luise Tsatumase z roku 2007. Už jako jistý šampon letěl v šesté sérii navlas stejně daleko. Stříbro získal italský mladík Mattia Furlani v novém světovém juniorském rekordu 838 centimetrů, bronz vybojoval Švýcar Simon Ehammer za 831 centimetrů.

Evropský titul v chůzi na 20 kilometrů získal Švéd Perseus Karlström. V čase 1:19:13 hodiny vybojoval své první velké zlato. Český reprezentant Vít Hlaváč na něj ztratil téměř pět minut a obsadil 18. příčku. Čtyřiatřicetiletý Karlström měl dosud ve sbírce evropské stříbro z Mnichova a jednu stříbrnou a tři bronzové medaile z mistrovství světa.

Hlaváč býval specialistou na delší tratě, na minulém ME skončil devátý v závodě na 35 kilometrů. Vytrvalecké distance ale z programu vrcholných akcí mizí a Hlaváč se v této sezoně více zaměřil na dvacítku. Na ME se přiblížil na 15 sekund svému osobnímu maximu z dubnového závodu v Poděbradech.

Do finále osmistovky se nedostal osmnáctiletý Jakub Dudycha. V prvním semifinále doběhl pátý, přímo postupovali tři nejlepší. Dudychův čas 1:46,94 minuty byl o více než dvě sekundy pomalejší než jeho juniorský český rekord z rozběhu a na postup mezi dvěma nejlepšími výkony nestačil.

"Zkusil jsem to stejně jako včera z posledního místa. Nějakou dvoustovku do cíle jsem věřil, že by to mohlo vyjít, ale nevyšlo to. Chtěl jsem do finále, mrzí to. Když jsem viděl tu atmosféru, která tu je, každý chce to finále běžet," řekl Dudycha České televizi.

Celkově byl rád, že na svém premiérovém seniorském ME zanechal stopu. "Poprvé v životě pod 1:45, to už na osmistovce něco znamená. Jsem první Čech v tomhle tisíciletí, který to dokázal. A určitě to není moje poslední Evropa," dodal Dudycha.

Koná se finále vrhu koulí, v němž obhajuje bronz Tomáš Staněk.