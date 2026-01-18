Chvíle hrůzy ve Vítkovicích. Na tribuně zkolaboval fanoušek

Zápas 43. kola hokejové extraligy mezi Vítkovicemi a Brnem přerušila ve 27. minutě náhlá indispozice fanouška, která si vyžádala zásah lékařů na tribuně. Po úspěšné resuscitaci a zhruba půlhodinové pauze utkání pokračuje.
Hra byla přerušena ve 27. minutě, kdy hostující Kometa vedla 2:0 po brankách Libora Zábranského a Hynka Zohorny. Hráči po pěti minutách a krátkém čekání na ledové ploše odešli na pokyn rozhodčích do kabin.
Na tribuně v té době stále probíhal zásah zdravotníků, kteří podle dostupných informací dávali postiženému muži srdeční masáž. Po úspěšném zásahu byl odnesen na nosítkách a převezen do nemocnice.
Jak oznámil hlasatel v hale, resuscitace byla úspěšná. Hráči se vrátili na led a duel po krátkém rozbruslení pokračoval.
Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům. Prezident Macinkovu kritiku nicméně odmítl: "Letouny jsou předmětem zájmu ukrajinské strany minimálně půl roku".
USA zadržely šestý ruský tanker, britské speciální jednotky se chystají k útokům, Německo jeden z nich nepustilo do svých vod a Ukrajina na některé z nich začala útočit pomocí dronů. „Chlouba“, která pomáhala ruské ekonomice s exportem ropy a plynu navzdory sankcím, teď dostává vážné trhliny. Dotkne se to ruského rozpočtu?
Občanští demokraté mají nově kompletní vedení strany poté, co už nepokračuje jako předseda expremiér Petr Fiala. Po sobotní volbě jeho nástupce Martina Kupky a zástupce Tomáše Portlíka si zvolili delegáti nedělního kongresu ODS další čtyři místopředsedy. Aktuálně.cz přibližuje, koho si vlastně ODS vybralo a jak výběr probíhal.
Syrská vláda a Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF) se dohodly na okamžitém příměří na všech frontách. Podle agentury Reuters to dnes odpoledne uvedla syrská státní média.
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem vyvrcholil kongres ODS zvolením čtyř řadových místopředsedů. Jsou jimi poslanec Karel Haas, exministr životního prostředí Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra.