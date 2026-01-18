Přeskočit na obsah
Benative
18. 1. Vladislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Chvíle hrůzy ve Vítkovicích. Na tribuně zkolaboval fanoušek

ČTK

Zápas 43. kola hokejové extraligy mezi Vítkovicemi a Brnem přerušila ve 27. minutě náhlá indispozice fanouška, která si vyžádala zásah lékařů na tribuně. Po úspěšné resuscitaci a zhruba půlhodinové pauze utkání pokračuje.

Anthony Nellis, Aleš Stezka, hokejista, sportovec
Anthony Nellis z Vítkovic před brankářem Alešem Stezkou z Brna.Foto: CTK
Reklama

Hra byla přerušena ve 27. minutě, kdy hostující Kometa vedla 2:0 po brankách Libora Zábranského a Hynka Zohorny. Hráči po pěti minutách a krátkém čekání na ledové ploše odešli na pokyn rozhodčích do kabin.

Na tribuně v té době stále probíhal zásah zdravotníků, kteří podle dostupných informací dávali postiženému muži srdeční masáž. Po úspěšném zásahu byl odnesen na nosítkách a převezen do nemocnice.

Jak oznámil hlasatel v hale, resuscitace byla úspěšná. Hráči se vrátili na led a duel po krátkém rozbruslení pokračoval.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel

"Ukrajina letouny chce dlouhodobě." Prezident se ohradil proti Macinkově mentorování

Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům. Prezident Macinkovu kritiku nicméně odmítl: "Letouny jsou předmětem zájmu ukrajinské strany minimálně půl roku".

Ukrajina tvrdí, že zasáhla ruské tankery stínové flotily v Černém moři
Ukrajina tvrdí, že zasáhla ruské tankery stínové flotily v Černém moři
Ukrajina tvrdí, že zasáhla ruské tankery stínové flotily v Černém moři

Soumrak ruské stínové flotily. Chystá se způsob, jak „zombie tankery“ zastavit

USA zadržely šestý ruský tanker, britské speciální jednotky se chystají k útokům, Německo jeden z nich nepustilo do svých vod a Ukrajina na některé z nich začala útočit pomocí dronů. „Chlouba“, která pomáhala ruské ekonomice s exportem ropy a plynu navzdory sankcím, teď dostává vážné trhliny. Dotkne se to ruského rozpočtu?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama