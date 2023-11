Chtěli jsme být na bedně. Ale zlepšujeme se, říká Kellnerová

Česká jezdkyně a manažerka parkurového týmu Prague Lions Anna Kellnerová věřila před dnešním finále Super Cupu ve stupně vítězů, měla ale radost i z konečného čtvrtého místa. Závodníky chválila za bojovnost a byla vděčná za rekordní podporu fanoušků v O2 areně.

Anna Kellnerová na koni Catch Me If You Can v kvalifikaci týmů na LOH 2020 v Tokiu. | Foto: Reuters

Přestože netajila smutek, že se Prague Playoffs jelo v Česku naposledy, v rozhovoru s novináři řekla, že chce s týmem pokračovat ve zlepšování. Doufá, že se Global Champions League časem do Česka vrátí.

"Určitě převládá radost. Samozřejmě bychom chtěli být na bedně, ale cítíme radost. Tým se každý rok zlepšuje a posouváme se o kousek výš. Bylo by úžasné, kdybychom od začátku stáli na stupních vítězů, ale občas si to musí jezdci a týmy více vydřít. Od toho tu jsme, abychom postupně pokračovali nahoru," uvedla Kellnerová.

Tým Prague Lions se v O2 areně představil popáté, do finále se dostal podruhé za sebou. Ve dvoukolové soutěži jeho jezdci doplatili na 28 trestných bodů. Třetí tým Paris Panthers jich měl o osm méně. Nejvíce bodů nasbíral Mexičan Fernando Martinez Sommer (20), po čtyřech přidali Belgičané Niels Bruynseels a Pieter Devos.

"Parkur tu byl každý den extrémně náročný. Člověk se každým rokem trochu zlepší. Niels a Pieter mají za sebou strašně moc složitých závodů a jsou extrémně zkušení. Fernando má také samozřejmě zkušenosti, ale ne takové jako kluci. Je to o tom, jak jsou na tom koně, jezdec a vše dohromady," uvedla Kellnerová a Martineze Sommera podpořila.

Její tým přesto zaznamenal v posledním ročníku Prague Playoffs nejlepší výsledek před domácími fanoušky. Za čtyři dny navštívilo libeňskou O2 arenu také rekordních 39.212 fanoušků. Kellnerová ocenila, jaká tradice se podařila v Česku za pět let vybudovat. O to víc ji mrzelo, že se soutěž jela v Praze naposledy. Příští rok ji nahradí podnik v Saudské Arábii.

"Určitě to je smutné. Nejenom, že jsme si na Prague Playoffs zvykli, ale to, co jsme tu vybudovali a co vybudovali i fanoušci, je něco naprosto neuvěřitelného," řekla Kellnerová.

Tým Prague Lions však bude pod jejím vedením pokračovat. Kellnerová by ho chtěla výkonnostně posunout. "Jádro týmu zůstane stejné. Ten, co se představil tady, bude pokračovat dál. Momentálně ale jednáme o nějakých změnách, abychom dodali do týmu ještě trošičku větší sílu a snad ho podpořili jezdcem, který by pomohl svými zkušenostmi a koňmi. Rádi bychom se posunuli ještě výš," podotkla šestadvacetiletá závodnice.

Přestože bude Praha příští rok v kalendáři Global Champions League chybět, Kellnerová věří, že se časem soutěž do Česka vrátí. "Určitě v to doufáme. Není to vůbec jednoduchá cesta, aby bylo něco takového možné. Vše je od diskuzi. Ještě není nic jasného. Je to práce," řekla manažerka Prague Lions.

Uznala, že i výborná divácká kulisa může být při jednání výhodou. "Určitě ano. Doufám, že fakt, že je to tu o sportu, lidech a o všem celkově, než jen skákáním přes překážky, bude hrát při rozhodování velkou roli," doplnila.

I když letos v týmové soutěži kvůli zdravotním potížím klisny Catch Me If You Can chyběla a jela v Praze jen pětihvězdičkové doprovodné soutěže, sama bude v týmu působit dál také jako jezdkyně. "Plánuju to. Jsem na to připravená a už jsem naplánovala i začátek sezony. Přípravy započaly už teď," dodala Kellnerová.