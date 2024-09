Zmizí další slavný stadion? Stamford Bridge může nahradit depo metra

Majitelé fotbalové Chelsea mají před sebou klíčové rozhodnutí. Zvažují krok, který by mohl totálně změnit identitu Blues a jejich budoucnost.

Šéfové Chelsea vedou jednání o opuštění svého historického domova na Stamford Bridge. Ve hře je přestěhování na nový, větší stadion, který by řešil jak kapacitní omezení, tak velké ambice.

Navrhovaným místem je areál Earls Court v západním Londýně. Jenže stěhování čelí několika komplikacím, včetně finančních, plánovacích a komunitních překážek. Majitelé Chelsea jsou i nadále odhodláni najít řešení: ať už v Earls Court, nebo prostřednictvím přestavby stávajícího areálu.

Areál Earls Court v západním Londýně:

Dnešní Stamford Bridge už nestačí

Do hlediště Stamford Bridge, kde Chelsea sídlí od roku 1905, se v současné době vejde 40 341 diváků. To je doslova trpasličí číslo v porovnání s kapacitou stadionů Old Trafford nebo Emirates Stadium.

Zvýšení kapacity považují vlastníci za klíčové nejen pro zvýšení příjmů ze zápasů, ale také pro zajištění místa Chelsea mezi elitními evropskými celky. Plán na přestavbu Stamford Bridge se připravuje už několik let, ale zastavil se kvůli logistickým problémům. Hlavně kvůli blízkosti stadionu od tubusu londýnského metra. Toto umístění ztěžuje kompletní přestavbu areálu, takže logicky přišly na řadu jiné možnosti.

Jednou z alternativ k přestavbě Stamford Bridge je přesun do Earls Court. Chelsea jednala s londýnskou dopravní společností Transport for London (TfL) a developerskou společností Delancey, které se podílejí na budoucnosti tohoto areálu.

Klub si jako možnou lokalitu pro svůj nový stadion vytipoval depo Lillie Bridge v Earls Court, které by mohlo být zahrnuto do plánu rozvoje s prvky dostupného bydlení.

Ani přesun do Earls Court však není bez překážek. Výbor pro rozvoj Earls Court (ECDC), který areál spravuje, má vlastní vizi smíšené výstavby. Ta v současné době nezahrnuje fotbalový stadion.

Tyto plány budou brzy předloženy místním zastupitelstvům, včetně Královského obvodu Kensington a Chelsea a Rady Hammersmith a Fulham. Pokud bude plán ECDC schválen, mohl by zablokovat naděje Chelsea na získání vysněného pozemku.

Vizualizace projektu ECDC, která nepočítá se stadionem:

Stěhování může zablokovat majitel stadionu

Nicméně se spekuluje o tom, že náklady na výstavbu ECDC by se mohly ukázat jako neúnosné. To by pak mohlo otevřít cestu ke schválení finančně výhodnějšího projektu víceúčelového stadionu Chelsea.

Kromě složitého plánování čelí Chelsea také interním problémům. Spolumajitelé klubu, společnost Clearlake Capital a Todd Boehly, jsou údajně ve sporu, což by mohlo rozhodovací proces zkomplikovat.

Vedle toho by se Chelsea musela dohodnout se skupinou Chelsea Pitch Owners (CPO), která je vlastníkem Stamford Bridge a má právo zablokovat jakékoli plány na stěhování.

Z finančního hlediska by si stěhování na Earls Court vyžádalo obrovské investice. Podle odhadů by jen samotný areál mohl Chelsea stát přibližně 500 milionů liber.

Majitelé klubu však považují tyto výdaje za nezbytné pro zajištění dlouhodobého růstu. Vybudování moderního stadionu světové úrovně by Chelsea umožnilo nejen zvýšit příjmy ze zápasů, ale také posílit komerční aktivity, čímž by se posílala finanční síla klubu.

Fanoušci se rozdělili na dva tábory

Potenciální stěhování vyvolalo fanoušků u Chelsea smíšené reakce. Na jedné straně je mnoho příznivců nadšeno myšlenkou většího a modernějšího stadionu, který považují za nezbytný pro udržení postavení klubu mezi evropskou elitou.

"Potřebujeme velký stadion, pojďme na to," napsal jeden z příznivců na sociálních sítích a vyjádřil tak názor těch, kteří touží po tom, aby se Chelsea posunula kupředu.

Na druhou stranu se ke Stamford Bridge váže nostalgie. Právě zde Chelsea začala před více než sto lety svoji slavnou historii, kterou dovedla až k triumfům v Premier League, Lize mistrů a dalších evropských klubových soutěžích.

Pro některé fanoušky je myšlenka na opuštění takového historického místa těžko přijatelná. "Ztrácíme teď několik naprosto klasických stadionů," lamentoval další fanoušek a poukázal na nedávný odchod z dalších legendárních míst, jako jsou Upton Park a White Hart Lane.

Navzdory velkému zájmu o variantu Earls Court zástupci Chelsea zcela nevyloučili, že tým zůstane na Stamford Bridge. Klub nedávno získal pozemek o rozloze 1,2 hektaru v sousedství stadionu, který dříve vlastnila charitativní organizace pro bydlení veteránů.

Tato akvizice vyvolala novou diskusi o možnosti přestavby Stamford Bridge, ačkoli problémy spojené s takovým projektem zůstávají obrovské.

Rozhodnutí, zda Stamford Bridge opustit, nebo zůstat a pokusit se o přestavbu, je jedním z nejvýznamnějších v novodobé historii Chelsea.

Přestěhování na Earls Court by klubu mohlo poskytnout prostory a zázemí potřebné k tomu, aby mohl finančně konkurovat nejlepším evropským týmům. Opuštění slavného Stamford Bridge by však znamenalo zásadní změnu v samotné identitě fotbalové Chelsea.