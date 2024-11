Čeští tenisté berou ceny ATP útokem. V nominacích jsou Macháč i Menšík

Jakub Menšík a Tomáš Macháč jsou mezi uchazeči o ocenění tenisové asociace ATP za letošní sezonu.

Devatenáctiletý Menšík je jedním ze dvou kandidátů na cenu pro Nováčka roku na okruhu ATP.

Macháč patří mezi čtveřici nominovaných na ocenění pro hráče s největším zlepšením v tomto roce.

O laureátech v těchto kategoriích rozhodnou v hlasování sami tenisté, vítězové tradiční ankety budou vyhlašováni v týdnu od 9. prosince.

Někdejší dvojka juniorského světového žebříčku Menšík v únoru naplno využil výjimku pro mladé hráče ke startu na turnaji v Dauhá, poprvé v kariéře se probojoval až do finále a v žebříčku ATP premiérově prorazil do první stovky. Do konce sezony si maximum vylepšil až na 48. příčku.

Spolu s ním se o titul Nováček roku uchází Číňan Šang Ťün-čcheng. Devatenáctiletý hráč získal v září v Čcheng-tu premiérový titul a v žebříčku vystoupal až na 47. místo, sezonu zakončil o dvě příčky za Menšíkem.

Pětadvacetiletý Macháč letos zářil ve dvouhře, v níž se vypracoval až na 25. místo žebříčku, i ve čtyřhře a fanoušky bavil pestrou hrou. Na olympijských hrách v Paříži získal s Kateřinou Siniakovou zlato v mixu.

Ve dvouhře svou jedinou finálovou účast v květnu v Ženevě v první titul na okruhu ATP neproměnil, na turnaji ale získal skalp srbské hvězdy Novaka Djokoviče.

Macháč se blýskl i na Masters v Šanghaji, kde vypadl až v semifinále se světovou jedničkou Italem Jannikem Sinnerem, když předtím zdolal dvojku Španěla Carlose Alcaraze. Na Sinnerovi ztroskotal i na jaře ve čtvrtfinále Masters v Miami.

Po boku čínského partnera Čang Č'-čena se dočkal alespoň deblové trofeje. Společně uspěli v Marseille, navíc si zahráli semifinále Australian Open či čtvrtfinále Roland Garros.

Spolu s Macháčem na titul pro hráče s největším zlepšením kandidují Brit Jack Draper, Francouz Giovanni Mpetshi Perricard a Chilan Alejandro Tabilo.

Tenisté budou hlasovat i o držitelích ceny za Návrat roku, na niž jsou nominováni Ital Matteo Berrettini, Chorvat Marin Čilič a Japonec Kei Nišikori, a Trofeje Stefana Edberga za sportovní chování. O tu se ucházejí loňský vítěz Alcaraz, Bulhar Grigor Dimitrov, Nor Casper Ruud, jenž ji získal v roce 2022, a Rakušan Dominic Thiem.