Česko má po 16 letech medaili ze zimní paralympiády. Půst utnula Edlingerová

Biatlonistka Carina Edlingerová získala pro Česko po 16 letech medaili ze zimních paralympijských her. Ve sprintu v Teseru skončila rakouská rodačka druhá. Čtvrté místo obsadila další česká zrakově postižená sportovkyně Simona Bubeníčková.
Sedmadvacetiletá Edlingerová reprezentuje české barvy od této sezony. Pro rodné Rakousko na předchozích dvou paralympiádách vybojovala zlato a dva bronzy v běhu na lyžích. Dnes mezi biatlonistkami nestačila na sprinterské trati pouze na vítěznou Číňanku Wang Jüe.
Chyba těsně před cílem ji stála zlato. Maděrová opět skončila druhá
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová byla druhá v paralelním slalomu na Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně. Po chybě české reprezentantky těsně před cílem vyhrála Japonka Cubaki Mikiová.
ŽIVĚ Systém Drozd je zastaralý, většina registrovaných o pomoc nestála, řekl Macinka
V cestovatelském systému Drozd je sice zaregistrováno několik tisíc Čechů ve válkou zasažených zemích Blízkého východu, většina z nich ale neprojevila zájem o informace o repatriaci, uvedl dnes ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pořadu televize Nova.
Zdráhalová byla šest setin od medaile. Sáblíková jela, i když není fit
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, byla osmnáctá. Po první ze čtyř disciplín vede Japonka Miho Takagiová.
Co se Američanům povedlo a Rusům ne? Expert odhaluje pozadí Trumpovy akce
„Američané dokázali, že jsou schopní se zbavit jakékoliv hlavy státu, která jim stojí v cestě. Rusové se o to pokusili v případě Zelenského a neuspěli. Američané to dokázali ve Venezuele a v Íránu. A to si každý na světě uvědomuje,“ říká polský expert na mezinárodní vztahy Slawomir Debski, který byl v Praze na pozvání Pražského centra transatlantických studií CEVRO univerzity.
ŽIVĚ "Zvážíme nové cíle." Trump hrozí Íránu velmi silným útokem za "špatné chování"
Izraelská armáda týden po začátku války zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na íránskou infrastrukturu v Teheránu. Írán podle izraelské armády provedl v noci další raketový protiútok na Izrael. Íránské vedení dalo najevo, že chce zastavit útoky na sousední země. Olej do ohně přilil Donald Trump svým novým prohlášením.