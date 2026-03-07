Přeskočit na obsah
7. 3. Tomáš
Česko má po 16 letech medaili ze zimní paralympiády. Půst utnula Edlingerová

ČTK

Biatlonistka Carina Edlingerová získala pro Česko po 16 letech medaili ze zimních paralympijských her. Ve sprintu v Teseru skončila rakouská rodačka druhá. Čtvrté místo obsadila další česká zrakově postižená sportovkyně Simona Bubeníčková.

Para Biathlon - Women's Sprint Vision Impaired
Carina Edlingerová po zisku paralympijského stříbraFoto: REUTERS
Sedmadvacetiletá Edlingerová reprezentuje české barvy od této sezony. Pro rodné Rakousko na předchozích dvou paralympiádách vybojovala zlato a dva bronzy v běhu na lyžích. Dnes mezi biatlonistkami nestačila na sprinterské trati pouze na vítěznou Číňanku Wang Jüe.

Zdráhalová byla šest setin od medaile. Sáblíková jela, i když není fit

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, byla osmnáctá. Po první ze čtyř disciplín vede Japonka Miho Takagiová.

USS Abraham Lincoln supports Operation Epic Fury
USS Abraham Lincoln supports Operation Epic Fury
USS Abraham Lincoln supports Operation Epic Fury

Co se Američanům povedlo a Rusům ne? Expert odhaluje pozadí Trumpovy akce

„Američané dokázali, že jsou schopní se zbavit jakékoliv hlavy státu, která jim stojí v cestě. Rusové se o to pokusili v případě Zelenského a neuspěli. Američané to dokázali ve Venezuele a v Íránu. A to si každý na světě uvědomuje,“ říká polský expert na mezinárodní vztahy Slawomir Debski, který byl v Praze na pozvání Pražského centra transatlantických studií CEVRO univerzity.

