Česko má další medaili z halového ME. Tyčkařka Švábíková si doskočila pro bronz

Tyčkařka Amálie Švábíková vybojovala bronz na halovém mistrovství Evropy. Získala svou první medaili na velké seniorské akci.

Třiadvacetiletá atletka ve finále skočila 470 centimetrů a zaostala jen o dva centimetry za svým čerstvým národním rekordem z domácího šampionátu. Porazily ji jen Finka Wilma Murtová a Slovinka Tina Šutejová.

Švábíková až do výšky 460 centimetrů procházela soutěží hladce. Dělenou bronzovou medaili už měla jistou před třetím pokusem na 470 cm, když na této výšce neuspěla Katerina Stefanídiová. Sama pak 470 skočila, připravila Řekyni o cenný kov a pokračovala v soutěži. Na 475 centimetrech už neuspěla, ale i tak jako třetí česká tyčkařka získala medaili na halovém ME. Navázala na stříbro Daniely Bártové z Valencie 1998 a titul Pavly Hamáčkové z Gentu 2000.

Další čeští atleti na medaili ve finálových závodech nedosáhli. Nejvíce o ni bojovala čtvrtkařka Lada Vondrová, která útočila na průběžně třetí Polku Annu Kielbasiňskou. V závěru ale nestačila a o tři tisíciny sekundy ji na šachovnici předčila Rakušanka Susanne Goglová-Walliová, která měla shodný čas 51,73.

"Myslím, že jsem tam neudělala nic takticky špatně. Prostě tam byla o prsíčko rychleji," litovala česká jednička v rozhovoru pro Českou televizi. Druhá Češka ve finále Tereza Petržilková doběhla šestá (52,81). Roli favoritky potvrdila Nizozemka Femke Bolová (49,85), které kryla záda stříbrná krajanka Lieke Klaverová (50,57)

Jen pět běžců nastoupilo do finále mužské čtvrtky. Matěj Krsek se dostal do kontaktu už na seběhu a na nejlepší nestačil. V boji o medaile finišoval za 46,48, čímž zaostal o 45 setin za osobním rekordem z pátečního semifinále. "Bylo to dneska fakt těžký. Ten včerejší dvojzávod mě hodně unavil. Ale přijel jsem jedenáctý, odjíždím pátý s osobákem a se spoustou zkušeností, takže jsem spokojený," uvedl. Vyhrál norský favorit Karsten Warholm (45,35).

Běžkyně Kristiina Mäki necelá dvě kola před cílem odstoupila z finále na 1500 metrů. V závodě, který rychle rozběhla Rumunka Claudia Mihaela Boboceaová, ztrácela a propadla se na poslední dvanácté místo. "Nešlo to. Neměla bych to dělat, že zastavím, ale prostě to bylo špatné," uvedla. Podepsala se na ní problematická halová sezona plná zdravotních problémů. "Asi se nedějou zázraky. Snažila jsem se na to nemyslet, ale to tempo mě zabilo," dodala. Třetí titul na této trati získala Britka Laura Muirová (4:03,40).

První den sedmiboje má za sebou Ondřej Kopecký a spokojený nebyl. Ve výšce zapsal 192 cm a součet 3184 bodů ho řadí na průběžné osmé místo. "S tímhle nejsem úplně spokojený. Čekal jsem od výšky víc. Věděl jsem, že tam mohu nasbírat body a stáhnout soupeře," řekl svěřenec Romana Šebrleho, který bude spoléhat na nedělní skok o tyči.

Do čela soutěže se dostal Nor Sander Skotheim. Do výšky skočil 219 cm, což je nejlepší výkon v této disciplíně mezi vícebojaři v historii HME. Díky tomu se dostal na 3541 bodů a vede o 67 bodů před francouzským favoritem Kévinem Mayerem.

Šedesátka patřila italským sprinterům. Zvítězil Samuele Ceccarelli, jenž výkonem 6,48 předčil o dvě setiny obhájce titulu a olympijského vítěze na stovce Marcella Lamonta Jacobse.

Halové mistrovství Evropy v atletice v Istanbulu:

Finále - muži, 60 m: 1. Ceccarelli 6,48, 2. Jacobs (oba It.) 6,50, 3. Larsson (Švéd.) 6,53. 400 m: 1. Warholm (Nor.) 45,35, 2. Watrin (Belg.) 45,44, 3. Bengström (Švéd.) 45,77, …5. Krsek (ČR) 46,48. Sedmiboj (po 4 disciplínách): 1. Skotheim (Nor.) 3541 (60 m: 7,05 - dálka: 760 - koule: 14,09 - výška: 219), 2. Mayer (Fr.) 3474 (6,85 - 741 - 15,81 - 198), 3. Eitel (Něm.) 3429 (6,81 - 719 - 15,27 - 201), …8. Kopecký (ČR) 3184 (7,09 - 736 - 13,57 - 192).

Ženy, 400 m: 1. Bolová 49,85, 2. Klaverová (obě Niz.) 50,57, 3. Kielbasiňská (Pol.) 51,25, …5. Vondrová 51,73, Petržilková (obě ČR) 52,81. 1500 m: 1. Muirová (Brit.) 4:03,40, 2. Boboceaová (Rum.) 4:03,76, 3. Ennaouiová (Pol.) 4:04,06, ....Mäki (ČR) nedokončila. Trojskok: 1. Danismazová (Tur.) 14,31, 2. Derkachová (It.) 14,20, 3. Mamonaová (Portug.) 14,16. Tyč: 1. Murtová (Fin.) 480, 2. Šutejová (Slovin.) 475, 3. Švábíková (ČR) 470.