Češi zaujali fair play gestem v kritické chvíli. Byla to samozřejmost, tvrdí

Gesto fair play předvedl David Schweiner v dnešním osmifinálovém duelu plážových volejbalistů na olympijských hrách v Paříži. Za stavu 0:1 na sety a 10:12 po podání nizozemského soupeře Stefana Boermanse byl nejdříve ohlášen aut, ale sudí Davide Crescetini viděl situaci jinak, což potvrdil hned férově i český reprezentant, a Nizozemci zvýšili na rozdíl tří bodů.

"Vnímáme to jako automatické gesto, děláme to i na jiných turnajích. Tohle by měl být standard do budoucna u všech. Balon byl vevnitř, tam nebylo co řešit," řekl českým novinářům Schweiner. Vůbec nepřemýšlel nad tím, jaký je stav a že se postupně rozplývá naděje úřadujících mistrů světa na postup mezi nejlepších osm. A také po porážce 0:2 na sety se nakonec Schweiner s Ondřejem Perušičem s turnajem rozloučili.

"Člověk by si to vítězství měl zasloužit. Jestli se bude za každou cenu snažit ukrást každý zápas jeden dva body, tak jednak to s tím výsledkem nic neudělá. A jednak si myslím, že sport by měl být i o něčem jiném než o touze zvítězit za každou cenu," doplnil Perušič.