Češi pálili proti Anderlechtu, Hoffenheim má ale smůlu. Na rozdíl od Plzně končí

Fotbalisté Lazia Řím i přes porážku v posledním kole v Braze 0:1 vyhráli skupinovou část Evropské ligy. Spolu s nimi si přímý postup do osmifinále zajistily Eintracht Frankfurt, Tottenham, Manchester United, Lyon, Olympiakos Pireus, Glasgow Rangers a Bilbao, které porazilo Viktorii Plzeň 3:1.

Západočeši obsadili 16. místo a v pátek se dozvědí, jestli jejich soupeřem v prvním kole vyřazovací části bude Porto, nebo Ferencváros. Slavia zakončila účinkování na 30. místě.

Končí také Hoffenheim se čtyřmi českými hráči na soupisce, jemuž nestačily ani góly Robina Hranáče a Adama Hložka při výhře 4:3 na hřišti Anderlechtu. Spokojenější byl Václav Černý, který se brankou podílel na vítězství Glasgow Rangers nad belgickým St. Gilloise 2:1 a pomohl skotskému týmu k přímému postupu.

Lazio venku vyhrálo všechny tři dosavadní zápasy a inkasovalo v nich jediný gól, ale v Braze obrana kapitulovala už po šesti minutách po Hortově střele. Lukáš Horníček v brance domácích udržel čisté konto, zlikvidoval čtyři střely, ale jeho tým skončil těsně před branami postupu.

Anderlecht po porážce v Plzni vyšel naprázdno i doma proti Hoffenheimu a opustil první osmičku. Přitom začal dobře, Argentinec Vázquez se šikovně zbavil Hranáče, hrajícího v Evropské lize vůbec poprvé, a zařídil domácím vedení. Český obránce ale zaváhání napravil přesnou hlavičkou po rohovém kopu. Po změně stran vstřelili hosté další tři branky, poslední dal Hložek po spolupráci s Davidem Juráskem, ale na postup to nestačilo. Na Pavla Kadeřábka tentokrát místo nezbylo.

Černý se vrátil na trávník po té, co před týdnem kvůli zranění nedohrál derby s Manchesterem United. Rangers vedli, když se proti krajanům trefil poprvé v sezoně Belgičan Raskin. Vyrovnávací gól zrušil videorozhodčí kvůli ofsajdu, naopak Černý čtvrtým gólem v soutěži výhru pojistil. A mohl dát další, ale jeho střelu do šibenice brankář Moris vyrazil. V soutěži bude pokračovat i Michal Sadílek, jehož Twente vyhrálo nad Besiktasem Istanbul 1:0 a postup do vyřazovací fáze slaví poprvé po 13 letech.

Trenér Fenerbahce Mourinho v neděli oslavil 62. narozeniny a jeho svěřenci mu dali dárek postupovou remízou 2:2 na hřišti Midtjyllandu, v jehož obraně nechyběl Adam Gabriel. Hlavní postavou byl bosenský veterán Džeko, který první gól hostů připravil pro Maročana Nesírího a druhý dal sám. Bod stačil na poslední postupovou příčku, ale ve hře zůstali i Dánové.

AS Řím po jarním semifinále znovu proklouzl do vyřazovací části po výhře nad Frankfurtem 2:0. Třetí trenér Římanů v této sezoně Ranieri musel před týdnem spolknout první prohru v Alkmaaru, doma ale jeho svěřenci vyhráli všech sedm zápasů. Těsně před přestávkou se trefil z voleje španělský obránce Angeliňo a po změně stran Uzbek Šomurodov. Eintracht bez obávaného egyptského střelce Marmúše, který před týdnem odešel do Manchesteru City, toho vpředu moc nepředvedl.

Manchester United jako jediný prošel celou soutěží bez porážky a v utkání s rumunským FCSB si připsal pátou výhru v řadě. Po hodině hry se prosadil Portugalec Dalot a po něm se trefil i Mainoo. Tottenham zdolal švédský Elfsborg 3:0. V Premier League má sedmizápasovou sérii bez výhry, ale na evropské scéně se mu daří. Antonín Kinský zatím do branky londýnských "Kohoutů" po přestupu ze Slavie nemohl, ale ve vyřazovací fázi už bude k dispozici.

Lyon po nepovedeném víkendu vyměnil trenéra a nový portugalský kouč Fonseca, který ještě na podzim vedl AC Milán, začal remízou s bulharským Ludogorcem 1:1. Tolisso gólem udržel domácí mezi osmi postupujícími, ale bulharský tým, který měl nejslabší útok z celé soutěže, vyrovnal zásluhou Portugalce Almeidy. Ajax Amsterodam ukončil neporazitelnost Galatasaraye, která trvala 26 utkání. Trenér Farioli uplatnil bohaté zkušenosti z turecké ligy a na výhře 2:1 měl gólem a asistencí největší podíl Traoré z Burkiny Faso.

Porto bylo před závěrečným kolem pod čarou postupu a hrozilo mu, že poprvé od roku 2006 nebude ve vyřazovací fázi. Ale Španěl Nico se na neutrální půdě v Bělehradě postaral o výhru nad Maccabi Tel Aviv 1:0 a nový argentinský trenér Anselmi si oddechl. Ferencváros po dvou prohrách bez vstřelené branky porazil v divoké přestřelce Alkmaar 4:3. Vítěz minulého ročníku Konferenční ligy Olympiakos Pireus protáhl sérii 19 zápasů bez porážky, při výhře 3:0 nad Karabachem dal dva góly Maročan Kaabí, se sedmi zápisy nejlepší střelec ligové části.

Závěrečné 8. kolo fotbalové Evropské ligy:

Ajax Amsterodam - Galatasaray Istanbul 2:1 (1:0). Branky: 23. Traoré, 58. Fitz-Jim - 90.+4 Osimhen.

Anderlecht Brusel - Hoffenheim 3:4 (1:1). Branky: 18. Vázquez, 79. Goto, 88. Augustinsson - 41. Hranáč, 54. Bischof, 59. Ntusu, 65. Hložek.

AS Řím - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0). Branky: 44. Angelino, 69. Šomurodov.

Braga - Lazio Řím 1:0 (1:0). Branka: 6. Horta.

Dynamo Kyjev - RFS Riga 1:0 (0:0). Branka: 76. Pichaljonok.

FCSB - Manchester United 0:2 (0:0). Branky: 60. Dalot, 68. Mainoo.

Ferencváros Budapešť - Alkmaar 4:3 (3:0). Branky: 9. a 45. Ben Romdán, 34. Traoré, 82. B. Varga z pen. - 76. a 90.+5 Mijnans, 90. Parrott.

Lyon - Ludogorec Razgrad 1:1 (0:0). Branky: 54. Tolisso - 78. Almeida.

Maccabi Tel Aviv - FC Porto 0:1 (0:0). Branka: 58. Nico.

Midtjylland - Fenerbahce Istanbul 2:2 (1:1). Branky: 27. Diao, 86. Andreasen - 39. Nasírí, 47. Džeko.

Nice - Bödo/Glimt 1:1 (0:0). Branky: 74. Búanání - 54. Björkan.

Olympiakos Pireus - Karabach 3:0 (0:0). Branky: 56. a 60. Kaabí, 89. Biancone.

Glasgow Rangers - Saint-Gilloise 2:1 (1:0). Branky: 21. Raskin, 55. Černý - 84. Mac Allister.

San Sebastian - PAOK Soluň 2:0 (1:0). Branky: 43. a 48. Óskarsson.

Tottenham - Elfsborg 3:0 (0:0). Branky: 70. Scarlett, 84. Ajayi, 90.+4 Moore.

Twente Enschede - Besiktas Istanbul 1:0 (0:0). Branka: 76. Rots.

1. Lazio Řím 8 6 1 1 17:5 19 2. Bilbao 8 6 1 1 15:7 19 3. Manchester United 8 5 3 0 16:9 18 4. Tottenham 8 5 2 1 17:9 17 5. Eintracht Frankfurt 8 5 1 2 14:10 16 6. Lyon 8 4 3 1 16:8 15 7. Olympiakos Pireus 8 4 3 1 9:3 15 8. Glasgow Rangers 8 4 2 2 16:10 14 9. Bödo/Glimt 8 4 2 2 14:11 14 10. Anderlecht 8 4 2 2 14:12 14 11. FCSB 8 4 2 2 10:9 14 12. Ajax Amsterodam 8 4 1 3 16:8 13 13. San Sebastian 8 4 1 3 13:9 13 14. Galatasaray Istanbul 8 3 4 1 19:16 13 15. AS Řím 8 3 3 2 10:6 12 16. Viktoria Plzeň 8 3 3 2 13:12 12 17. Ferencváros Budapešť 8 4 0 4 15:15 12 18. FC Porto 8 3 2 3 13:11 11 19. Alkmaar 8 3 2 3 13:13 11 20. Midtjylland 8 3 2 3 9:9 11 21. Saint-Gilloise 8 3 2 3 8:8 11 22. PAOK Soluň 8 3 1 4 12:10 10 23. Twente Enschede 8 2 4 2 8:9 10 24. Fenerbahce Istanbul 8 2 4 2 9:11 10 25. Braga 8 3 1 4 9:12 10 26. Elfsborg 8 3 1 4 9:14 10 27. Hoffenheim 8 2 3 3 11:14 9 28. Besiktas Istanbul 8 3 0 5 10:15 9 29. Maccabi Tel Aviv 8 2 0 6 8:17 6 30. Slavia Praha 8 1 2 5 7:11 5 31. Malmö 8 1 2 5 10:17 5 32. RFS Riga 8 1 2 5 6:13 5 33. Ludogorec Razgrad 8 0 4 4 4:11 4 34. Dynamo Kyjev 8 1 1 6 5:18 4 35. Nice 8 0 3 5 7:16 3 36. Karabach 8 1 0 7 6:20 3

Možné dvojice soupeřů v úvodním kole vyřazovací fáze fotbalové Evropské ligy (losuje se v pátek):

Ferencváros Budapešť/FC Porto - AS Řím/Plzeň (vítězové v osmifinále narazí na Lazio Řím nebo Bilbao)

Twente Enschede/Fenerbahce Istanbul - Bodö/Glimt/Anderlecht Brusel (vítězové v osmifinále narazí na Olympiakos Pireus nebo Glasgow Rangers)

Saint-Gilloise/PAOK Soluň - FCSB/Ajax Amsterodam (vítězové v osmifinále narazí na Frankfurt nebo Lyon)

Alkmaar/Midtjylland - San Sebastian/Galatasaray Istanbul (vítězové v osmifinále narazí na Manchester United nebo Tottenham)