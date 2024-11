Formule 1 vyhodila Američany dveřmi. Vrátili se oknem se stovkami milionů dolarů

Michael Andretti, syn mistra světa F1 Maria Andrettiho, dlouhodobě usiloval o vstup svého týmu do formule 1. Rozšířit startovní rošt se ale povedlo až koncernu General Motors.

Přes silné zázemí v zámořské sérii IndyCar Andretti narážel na odpor vedení F1 i stávajících týmů.

Stáj Andretti Global podala oficiální žádost o vstup, ta však byla začátkem letošního roku zamítnuta. Mezi důvody patřilo nedostatečné technické zázemí, pochybnosti o finanční stabilitě projektu i otázka, jaký by Andrettiho tým mohl šampionátu přinést přínos.

V očích mnohých týmů i vedení šlo o projekt, který by mohl "ohrozit stabilitu již zavedených účastníků". Jinými slovy, když se finanční koláč dělí na deset dílů, zbude na vás víc, než když je jich jedenáct.

Po zamítnutí žádosti Andretti hledal strategické možnosti, jak svůj projekt posílit. Rozhodujícím krokem bylo spojení s automobilovým gigantem General Motors (GM) a jeho luxusní značkou Cadillac.

Společný projekt měl za cíl nabídnout nejen silné finanční zázemí, ale i technologické know-how, což byly oblasti, ve kterých původní žádost Andrettiho evidentně neobstála. Ale toto spojení bylo nejdříve odmítnuto.

Rozhodující změnou bylo odstoupení Michaela Andrettiho z vedení projektu, kdy kontrolu převzal jeho obchodní partner Dan Towriss. Stáj byla přejmenována na Cadillac F1 Team, což odráželo větší důraz na roli koncernu GM v projektu.

Naopak šampion F1 z roku 1978 Mario Andretti byl angažován do role hlavního poradce. "Jestli to bude stejná pozice, jakou zastával Niki Lauda v Mercedesu? Ano, to odpovídá," citují média 84letého Italoameričana.

Jedním z klíčových bodů vstupu nového týmu do formule 1 je poplatek, tzv. anti-dilution fee. Původní výše činila 200 milionů dolarů.

Jenže vzhledem k rostoucí popularitě šampionátu, zejména na americkém trhu, musí Cadillac sáhnout hlouběji do kapsy.

A to výrazně, částka byla zvýšena na 450 milionů dolarů. Tyto peníze budou rozděleny mezi stávající desítku týmů jako kompenzace za potenciální snížení jejich příjmů z komerčních práv.

Právě tato hrozba byla pro řadu současných účastníků Grand Prix důvodem, proč se stavěly proti přidání jedenáctého účastníka.

Tým zatím neoznámil své piloty, ale spekuluje se, že hlavním kandidátem je Američan Colton Herta. Tento mladý americký závodník, který již dříve spolupracoval s Andrettim v sérii IndyCar, by mohl být ideálním zástupcem americké stopy v projektu.

Kromě marketingového potenciálu by 24letý Herta mohl oslovit i americké fanoušky, což je pro Cadillac klíčové.

Příběh příchodu slavné americké firmy ukazuje, že klíčem k úspěchu v dnešní formuli 1 není jen sportovní odkaz, ale také strategické partnerství s velkým hráčem na trhu.

Tam, kde Andretti sám neuspěl, podařilo se projít Cadillacu s podporou GM díky schopnosti přesvědčit vedení šampionátu o svém přínosu pro hodnotu seriálu. A ta v dnešní éře amerikanizace F1 není malá.

Mohlo by vás zajímat: