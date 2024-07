Ve 42 letech zemřel výškařský šampion Freitag. Jeho tělo našli rozstřílené u hřbitova

Životní sešup bývalého výškařského mistra světa Jacques Freitaga bohužel skončil tragicky. Tělo dvaačtyřicetiletého atleta bylo nalezené s mnohačetnými střelnými zraněními poblíž hřbitova v Pretorii. Vyšetřovatelé pracují s podezřením, že šampiona z roku 2003 někdo zavraždil.

Jacques Freitag, mistr světa ve skoku do výšky z Paříže 2003, byl nalezen zastřelený minulé úterý poblíž hřbitova v Pretorii v Jihoafrické republice. Zlatý medailista ze skoku do výšky byl několik týdnů nezvěstný poté, co pár dní po 42. narozeninách navštívil dům své matky v Bronkhorstpruitu.

Jeho zakrvavené ostatky s mnohočetnými střelnými ranami byly nalezeny vedle hřbitova Zandfontein v Pretorii. Podle médií se Freitag, který byl kdysi zlatým chlapcem jihoafrického sportu, se potýkal s nezaměstnaností, rekreačním užíváním drog a sebedestruktivním životním stylem.

Podle informací světových médií byl bývalý výškař naposledy spatřen 17. června ve společnosti jistého muže, který mu měl údajně slíbit práci. Od té doby Freitaga nikdo neviděl, až tento týden se našlo jeho tělo.

Původně se předpokládalo, že jeho zmizení souvisí právě s užíváním návykových látek, s nímž byl atlet v minulosti spojován. Ohledání jeho těla ovšem ukázalo, že příčinou smrti byla střelná zranění, což detektivy vede k vyšetřování trestného činu vraždy. Mluvčí jihoafrické policie potvrdil, že Freitag byl několikrát smrtelně postřelen a případ se v současné době vyšetřuje.

Rodák z jihoafrického Gautengu sbíral úspěchy od dětství, v roce 1999 ovládl mistrovství světa do 18 let v Polsku, zlato přidal i na dvacítkách o dva roky později. Mezi jeho největší úspěchy v dospělé kategorii patří triumf na šampionátu v Paříži v roce 2003, ve stejném roce ovládl Zlatou ligu v Římě. Jeho osobní rekord z roku 2005 v hodnotě 2,38 metru je stále aktuálním historickým maximem Afriky.