Brankářka Peslarová: I Kanda se dá porazit, máme šanci na finále

Historicky teprve třetí zápas proti Kanadě čeká v sobotním semifinále na mistrovství světa v Utice české hokejistky. Půjdou do něj jako outsider, brankářka Klára Peslarová ale věří, že reprezentace může odehrát lepší utkání než v neděli, kdy v základní skupině Češky prohrály jednoznačně 1:5.

"Nálada v týmu je dobrá. Čeká nás náročný zápas a chceme předvést, co v nás je. A doufáme, že výsledek bude lepší, než v základní části," řekla Peslarová v rozhovoru na YouTube kanálu Českého hokeje.

"Bude to rychlý zápas. Věřím, že fyzický na obě strany a doufám, že si nenecháme vstřelit gól hned na začátku. Snad je potrápíme stejně jako Švédky ve čtvrtfinále," přála si sedmadvacetiletá gólmanka. Švédsko padlo s Kanadou 1:5, ještě v polovině třetí třetiny ale prohrávalo 1:3.

České hokejistky dvanáctinásobné mistryně světa ještě nikdy neporazily, národní tým do 18 let to ale na lednovém světovém šampionátu v Zugu dokázal a v semifinále vyhrál 4:2.

"Samozřejmě nás to motivuje, ale sama vím, že oproti osmnáctce je to trochu něco jiného. Tam je to více hratelné. Kanada má skvělý tým a my jsme proti nim hrály jen dvakrát. Jak už jsem řekla, věřím, že se připravíme lépe než v základní části," řekla Peslarová.

"Finkám už se to jednou povedlo, tak můžeme být druzí," poukázala na rok 2019, kdy Seveřanky v semifinále Kanadu vyřadily. Ve všech dalších ročnících ženského MS se ve finále utkala Kanada s USA.

Peslarová půjde do semifinále v dobré pohodě, ve čtvrtfinále proti Německu udržela podruhé na MS čisté konto. "Moc si toho vážím, ale nejde o to, jaký je konečný výsledek. Jestli tam je nula, nebo ne. Je to zápas nás všech. Holky mi pomáhaly celých 60 minut a myslím si, že na tom mají zásluhu i ony," podotkla Peslarová.

Bez ohledu na výsledek Češky ví, že hned v neděli je čeká další utkání. Finále nebo o 3. místo. Podle Peslarové to nebude problém.

"Každý je zvyklý ze svých soutěží hrát dva zápasy za víkend. Máme k dispozici fyzioterapeuty a veškerou podporu. Nebudeme myslet na to, zda máme mezi zápasy 15 nebo 17 hodin klidu. Připravíme se, jak nejlépe umíme a doufejme, že se na to nebudeme muset vymlouvat," pousmála se opora švédského týmu Brynäs IF.