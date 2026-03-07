Boston vítá posilu s českými kořeny. Vyšla levně

Hokejový útočník Lukas Reichel bude v NHL nově hrát za Boston, jenž ho získal z Vancouveru výměnou za právo volby v 6. kole letošního draftu.
Německý reprezentant a synovec bývalého vynikajícího českého útočníka Roberta Reichla se tak stal spoluhráčem Davida Pastrňáka a Pavla Zachy.
Třiadvacetiletý Reichel začal aktuální sezony v Chicagu, v říjnu byl vyměněný do Vancouveru a teď do Bostonu. V NHL odehrál 19 zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal tři asistence. Canucks jej totiž v prosinci poslali na farmu do nižší AHL. Není tak vyloučeno, že stejný krok učiní i Boston.
Účastník nedávných olympijských her v Miláně, který se již čtyřikrát představil na mistrovství světa, v NHL doposud odehrál 188 zápasů a získal 59 bodů (22+37).
Nebe nad Českem kalí prach ze Sahary. Užijeme si barevnější západ slunce
Nad Českem se objevil saharský prach, který ovlivní počasí následujících dní. Obloha bude zakalenější, nebude tak modrá a lidé si užijí i barevnější východy a západy Slunce, uvedl dnes na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Neskutečná porce minut pro Nečase. Čech se odvděčil dalším famózním výkonem
Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL pokračuje ve fantastických výkonech. Gólem, třemi nahrávkami a proměněným samostatným nájezdem řídil výhru Colorada 5:4 po nájezdech nad Dallasem a v šesti zápasech po olympijské pauze nasbíral už 14 bodů (6+8).
Na imigraci si v USA posvítí někdejší zápasník MMA. Nahradí odvolanou "ICE Barbie"
Tvrdý postoj k migraci, loajalita k Donaldu Trumpovi a minulost v profesionálním MMA. Republikánský senátor Markwayne Mullin, který má převzít vedení americké vnitřní bezpečnosti, patří ve Washingtonu k výrazným postavám. Pozornost si získal hlavně ostrými přestřelkami, při nichž hrozí protivníkům fyzickým násilím.
ŽIVĚ Zasáhli obytný dům. Při útoku na Charkov zabili Rusové sedm lidí, včetně dvou dětí
Ruský letecký útok na Charkov zabil nejméně sedm lidí a několik dalších osob včetně dětí zranil. Úder zasáhl obytný dům v tomto východoukrajinském městě. Další člověk zemřel při ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti.
ŽIVĚ Írán s omluvou slíbil konec útoků na sousední země. Před tím ale na ně udeřil
Izraelská armáda týden po začátku války oznámila, že zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na íránskou infrastrukturu v hlavním městě Teheránu. Írán podle izraelské armády provedl v noci další raketový protiútok na Izrael. Íránské vedení mezitím dalo najevo, že chce zastavit útoky na sousední země. Před tím ale čelily úderům.