Přeskočit na obsah
Benative
7. 3. Tomáš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Boston vítá posilu s českými kořeny. Vyšla levně

ČTK

Hokejový útočník Lukas Reichel bude v NHL nově hrát za Boston, jenž ho získal z Vancouveru výměnou za právo volby v 6. kole letošního draftu.

NHL: Boston Bruins at Nashville Predators
Charlie McAvoy slaví se střídačkou Bostonu vstřelenou branku.Foto: REUTERS
Reklama

Německý reprezentant a synovec bývalého vynikajícího českého útočníka Roberta Reichla se tak stal spoluhráčem Davida Pastrňáka a Pavla Zachy.

Třiadvacetiletý Reichel začal aktuální sezony v Chicagu, v říjnu byl vyměněný do Vancouveru a teď do Bostonu. V NHL odehrál 19 zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal tři asistence. Canucks jej totiž v prosinci poslali na farmu do nižší AHL. Není tak vyloučeno, že stejný krok učiní i Boston.

Účastník nedávných olympijských her v Miláně, který se již čtyřikrát představil na mistrovství světa, v NHL doposud odehrál 188 zápasů a získal 59 bodů (22+37).

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama