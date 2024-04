"Kolosální trápení." Pastrňák a spol. nestihli před play off vyřešit vážnou poruchu

Jakkoliv je to překvapivé, David Pastrňák, mistr golfáků z levého kruhu, vstřelil poslední přesilovkový gól 7. března. Spolu s českým kanonýrem se v jedné z klíčových disciplín dnešního hokeje trápí i celý Boston.

Prohráli tři z posledních čtyř zápasů v základní části NHL. Mnohem horší než nepovedená utkání, v nichž o nic nešlo, ale je, že bostonští Bruins nedokázali v posledních týdnech před play off spravit vážně porouchanou přesilovku.

Ta v aktuální sezoně dlouho fungovala na výbornou. Do All Star víkendu na začátku února využil Boston 26 procent početních výhod, což z něj v tomto ohledu dělalo pátý nejlepší tým ligy.

Od té doby však proměnil jen něco málo přes 16 procent přesilovek. Hůř si vedla jen čtyři mužstva.

V závěrečném zápase základní části sice Bruins v přesile skórovali, ale v posledních deseti kláních se jim to povedlo pouze třikrát z 27 pokusů. To je úspěšnost kolem 11 procent.

"Myslím, že je to i o hlavě. Kluci nejdou do akcí, které se nabízejí. Prostě je nevidí, a to ani v tréninku, což mě překvapuje. Vím, že mně se to lehko řekne, když jen stojím a koukám na to, ale na druhou stranu - pokud i moje staré oči vidí, jak se to dá zahrát, kluci by to měli vidět taky," prohlásil před necelými dvěma týdny kouč Bostonu Jim Montgomery.

Rozdal i rady, co konkrétně zlepšit, přičemž prakticky nikoho neopomněl.

"Po stranách i na modré čáře musíme víc než na nahrávku myslet na střelbu. Náš hráč v mezikruží musí být aktivnější. Od kluka před bránou zase potřebujeme, aby lépe odváděl pozornost, clonil v pohybu a víc toho předvedl na brankové čáře," líčil.

Zásadní zlom však nenastal.

"Je to kolosální trápení," napsal nedávno deník Boston Globe. "Dokonce mu neušel ani jeden z nejlepších hokejových střelců vůbec," dodal v narážce na Pastrňáka.

Český kanonýr před All Star víkendem, kterého se zúčastnil, nasbíral ve 49 zápasech 28 přesilovkových bodů (z toho 11 gólů), což ho v soutěži vytáhlo na dělené páté místo. V Bostonu samotném neměl konkurenci.

Ve zbývajících 33 kláních základní části však v početní výhodě vstřelil jedinou branku, méně než čtyři spoluhráči, a bodoval sedmkrát, stejně jako kupa dalších hokejistů kolem stého místa v lize.

"Myslím, že ani minulý rok jsme před play off nebyli moc rozjetí, co se týče přesilovek," upozornil kapitán Bostonu Brad Marchand, kterého se mizérie týká také.

Je pravda, že po loňském All Star víkendu zužitkovali Bruins jen asi 17 procent početních výhod, což jim stačilo pouze na 22. místo v soutěži, ale v posledních deseti kláních základní části už byli na necelých 26 procentech.

V play off proti Floridě, i když jim to na postup nestačilo, pak proměnili 11 z 27 přesilovek, čímž se dostali na fantastických 41 procent.

Nyní se o podobný skok pokusí v prvním kole proti Torontu. Nahrává jim, že kanadský klub má mezi postupujícími druhé nejhorší oslabení.