Bičík: Slavia má velkou mentální sílu. Červené kolo? Nechceme zlámané nohy

"Devět vyloučených je hodně vysoké číslo, ale podle mého se to nyní tak jen sešlo. Nebezpečné zákroky, které ohrožují zdraví hráčů, se však trestat musí," říká bývalý brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.

Sparta poprvé v sezoně prohrála, doma po dlouhých šestnácti měsících. Začala výborně, útočně, ale vytěžila z toho jen jeden gól.

Pak polevila a nechala Olomouc, aby se dostala do hry. Přišly individuální chyby, Sparta dostala tři góly. Kdyby si udržela kvalitu jako v Lize mistrů proti Salcburku nebo na začátku zápasu, nestalo by se to.

Došlo k tomu, co se možná i trochu očekávalo. Olomouc čtyřikrát vystřelila na branku, dala tři góly. Obrovské procentuální číslo úspěšnosti.

Šance, i vyložené, si však vytvořili proti Spartě také předchozí soupeři, včetně posledních Českých Budějovic, ovšem nedokázali je využít. Něco pochytal Peter Vindahl, něco odvrátila obrana nebo přišlo nepřesné či nedůrazné zakončení.

Kdo proti Spartě nepromění vyložené šance, nemá nárok na úspěch. Zažil jsem to v její brance sám. Přišla třeba jen jedna soupeřova příležitost a buď jsem to chytil, nebo to šlo vedle. Když padl gól, dostala se Sparta do úzkých.

Její zakolísání využila Slavia a dostala se výhrou ve vršovickém derby do tříbodového náskoku. Obavy, že by se její hráči, kteří věděli, že Sparta neuspěla, z toho mohli psychicky rozsypat, se ukázaly jako naprosto liché. Slávisté mají velkou mentální sílu a odolnost, nezdar konkurenta je spíš nakopne.

Naprosto v utkání dominovali. Do třiceti minut dali tři góly, Bohemians za celý zápas ani jednou přímou střelou Tondu Kinského neohrozili. Suverénní výkon.

Od domácích to bylo dost ustrašené, velké množství ztrát, vepředu balon vůbec nepodrželi. Valil se na ně útok za útokem.

Velká prověrka to byla pro slovenského brankáře Tomáše Frühwalda. Ve dvou zápasech od svého příchodu do české ligy dostal šest gólů, to je hodně.

Ani jeden ze slávistických nejde za ním, byly těžko chytatelné, neházel bych vysokou prohru na něj.

Ale na druhou stranu nepodržel. Kdyby se mu nějaký zázračný zákrok podařil, povzbudil by sebe i ostatní. Občas potřebujete mít kliku, že vás to trefí.

Ztratila i Plzeň, přestože hrála třicet minut přesilovku. Trenér Miroslav Koubek si postěžoval, že jim hodně chybí Tomáš Chorý, asi by s ním něco do sítě dotlačila. Ale sám přiznal, že už je pryč a tým se s tím musí vyrovnat.

Nádherná byla střela Patrika Vydry do břevna, po níž Tomáš Ladra vyrovnal. Znám Patrika ze sparťanského béčka, moc se mu povedla.

Četl jsem, že devět vyloučených v kole je nejvyšší počet od roku 1996. Posuzování nebezpečných zákroků a jejich trestání červenou kartou je trend od rozhodčích na hřišti i VAR.

Všechny červené na vyloučení byly. Možná bych trochu váhal u plzeňského Lukáše Červa proti Mladé Boleslavi, bylo to nechtěné a nešťastné. Hrál balon, pak zajel do protivníka.

Uvědomuju si však, že je to hodně nebezpečná hra, při níž může dojít k vážnému zranění. Nechceme mít zlámané nohy, takové zákroky jsou na hraně zdraví.

Proto všichni musí být opatrnější, nemohou chodit do soubojů jako blázni. Je potřeba soustředit se na to, aby k tomu nedocházelo. Lepší je nataženou nohu jdoucí na kotník stáhnout. Je třeba hráče chránit, brutální zranění vidět nechceme.

Devět vyloučených je hodně vysoké číslo, ale podle mého se to nyní jen sešlo.

Ostravský Ewerton se pokusil při penaltě o Panenku, ale českobudějovický brankář Vilém Fendrich jeho oblouček nohou vykopl.

Sám přiznal, že kdyby to Brazilec dal o dvacet čísel výš, už by se k tomu nedostal. Chytil to výborně, skvěle při pádu nohu vrátil. Přesto mohl míč skončit v bráně, zasahoval ho na lajně, měl i štěstí, že to šlo nad břevno.

Velkou chybu naopak udělal hradecký Adam Zadražil v Jablonci, Michal Beran střílel z velké dálky. Míč sice zaplaval, šel přes několik hráčů, nebudu ho ale omlouvat, přestože jsem takové góly také pustil, prohrál jsem třeba derby se Slavií. Tohle se musí chytat, jde to jeho vrub a sám to dobře ví. Druhý gól Matěje Polidara byl nádherný, celá akce se povedla.

V libereckém dresu na hřišti Dukly zazářil slovenský útočník Lukáš Letenay, dva góly vstřelil, na třetí vlastně přihrál, vyhrál hostům zápas. Přiznal, že zhubl sedm kilo, to mu nesmírně prospělo. V pohyblivosti, dynamice, v rychlosti, ve všem.

David Bičík Fotbalový komentátor Aktuálně.cz Někdejší fotbalový brankář. Narodil se 6. dubna 1981.

Mistrovský titul získal v Česku se Spartou a Libercem, na Slovensku se Slovanem Bratislava. Dva roky působil v Turecku. V české fotbalové lize odchytal 136 zápasů, ve 49 udržel čisté konto. Nastupoval i za Kladno a Plzeň.

V mládežnických reprezentacích odchytal osm zápasů. Foto: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons