Stíhačku ovládl Švéd Samuelsson a má první výhru v SP. Krčmář skončil dvacátý

Startovní listina



1. Tarjei Bø (NOR)

2. Arnd Peiffer (GER) +14

3. Johannes Thingnes Bø (NOR) +29

4. Benjamin Weger (SUI) +36

5. Erlend Bjøntegaard (NOR) +44

6. Jakov Fak (SLO) +45

7. Johannes Dale (NOR) +51

8. Benedikt Doll (GER) +51

9. Martin Ponsiluoma (SWE) +52

10. Michal Krčmář (CZE) +52

11. Fabien Claude (FRA) +54

12. Simon Desthieux (FRA) +56

13. Sergej Bočarnikov (BLR) +57

14. Lukas Hofer (ITA) +1:02 min

15. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +1:03

16. Erik Lesser (GER) +1:06

17. Felix Leitner (AUT) +1:09

18. Sebastian Samuelsson (SWE) +1:10

19. Maxim Varabej (BLR) +1:11

20. Artěm Prima (UKR) +1:12

21. Antonin Guigonnat (FRA) +1:2

22. Sturla Holm Lægreid (NOR) +1:12

23. Jeremy Finello (SUI) +1:16

24. Klemen Bauer (SLO) +1:17

25. Christian Gow (CAN) +1:18

26. Peppe Femling (SWE) +1:24

27. Roman Rees (GER) +1:24

28. Johannes Kühn (GER) +1:25

29. Jesper Nelin (SWE) +1:25

30. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:26

31. Tero Seppälä (FIN) +1:27

32. Thierry Langer (BEL) +1:28

33. Matvej Jelisejev (RUS) +1:30

34. Alexandr Loginov (RUS) +1:33

35. Anton Smolski (BLR) +1:37

35. Dmitro Pidručnij (UKR) +1:37

37. Julian Eberhard (AUT) +1:37

38. Florent Claude (BEL) +1:38

39. Emilien Jacquelin (FRA) +1:45

40. Vladimir Iliev (BUL) +1:47

41. Simon Eder (AUT) -1:48

42. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +1:49

43. Kalev Ermits (EST) +1:52

44. Jake Brown (USA) +1:52

45. David Komatz (AUT) +1:54

46. Eduard Latypov (RUS) +1:56

47. Ondřej Moravec (CZE) +1:57

48. Jakub Štvrtecký (CZE) +2:06

49. Karol Dombrovski (LTU) +2:08

50. Grzegorz Guzik (POL) +2:09

51. Sean Doherty (USA) +2:10

52. Scott Gow (CAN) +2:12

53. Adam Runnalls (CAN) +2:13

54. Lucas Fratzscher (GER) +2:15

55. Anton Babikov (RUS) +2:22

56. Anton Sinapov (BUL) +2:22

57. Olli Hiidensalo (FIN) +2:23

58. Tomáš Krupčík (CZE) +2:24

59. Ďmitrij Lazouski (BLR) +2:25

60. Vytautas Strolia (LTU) +2:26