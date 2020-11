Moravec pokračuje ve skvělém rozjezdu, ve sprintu byl desátý. Nechyboval ani Krčmář

Biatlonista Ondřej Moravec střílel i ve druhém závodu sezony bezchybně a ve sprintu Světového poháru v Kontiolahti skončil desátý. Všech deset terčů zasáhl i Michal Krčmář, který obsadil 16. místo. První vítězství v sezoně si připsal favorizovaný Nor Johannes Thingnes Bö.

Obhájce křišťálového glóbu Bö byl v sobotu ve vytrvalostním závodu druhý, ale tentokrát už před sebe nikoho nepustil. Ani on nemusel na trestné kolo a díky nejrychlejšímu běhu zvítězil jasně o 44,1 vteřiny před Švédem Sebastianem Samuelssonem.

Moravec v sobotu sestřelil 20 terčů a skončil pátý. I ve sprintu měl pevnou ruku a znovu se prosadil do desítky. Po stojce vyjížděl ze střelnice pátý, ale na trati na špičku ztrácel a o pět míst si pohoršil.

"Máme tady zatím štěstí (na podmínky), takže není čas ztrácet na střelnici čas," řekl Moravec České televizi a k běhu dodal: "Je to fofr, ale myslím si, že to nebylo úplně špatný. V posledním kole jsem nepředvedl úplně blbý výkon, musím to brát."

V 36 letech zahájil sezonu skvěle. "Na druhého nejstaršího chlapa na startu to není špatný," pochvaloval si Moravec. "Marně vzpomínám, jestli jsem takový rozjezd někdy měl, asi je můj druhý nejlepší vůbec," uvedl. Před šesti lety začal zimu druhým místem ve sprintu v Östersundu.

Také Krčmář střílel do černého, jenže běžel ještě o něco pomaleji než Moravec. "Na trati to ještě není ono, s tím nejsem spokojený, ale na střelnici to je super. Další docela slušný výkon," hodnotil Krčmář, který před závodem řešil problém se zbraní. Při nástřelu mu praskl úderník a musel ho vyměnit. "Strávil jsme tam víc času, ale na závod to nemělo žádný vliv," řekl devětadvacetiletý Krčmář.

Třetím nejlepším českým biatlonistou v závodě byl při premiéře mezi elitou Tomáš Mikyska, který chyboval jednou a skončil šedesátý. O místo za ním byl Jakub Štvrtecký a Adama Václavíka odsunulo pět trestných kol na 82. místo.

Biatlonistky začnou sprint na 7,5 km ve 13:40.

Závody SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - sprint:

Muži - 10 km: 1. J.T. Bö (Nor.) 23:53,0 (0 trest. kol), 2. Samuelsson -44,1 (1), 3. Ponsiluoma (oba Švéd.) -47,9 (1), 4. Christiansen (Nor.) -51,9 (1), 5. Fak (Slovin.) -53,1 (0), 6. Fillon Maillet (Fr.) -1:01,3 (0), 7. Peiffer (Něm.) -1:03,1 (1), 8. Jacquelin (Fr.) -1:05,1 (2), 9. Lesser (Něm.) -1:09,4 (1), 10. Moravec -1:12,6 (0), …16. Krčmář -1:24,0 (0), 60. Mikyska -3:04,3 (1), 61. Štvrtecký -3:07,2 (3), 82. Václavík (všichni ČR) -4:01,4 (5).

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. J.T. Bö 114, 2. Samuelsson 92, 3. Lägreid (Nor.) 83, 4. Fillon Mailler 81, 5. Lesser 80, 6. Fak 76, 7. Moravec 71, …11. Krčmář 55.

13:40 sprint 7,5 km ženy.