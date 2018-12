Startovní listina:

1. Kaisa Mäkäräinenová (FIN)

2. Dorothea Wiererová (ITA)

3. Justine Braisazová (FRA)

4. Julia Simonová (FRA)

5. Lisa Vittozziová (ITA)

6. Paulina Fialková (SVK)

7. Olena Pidhrušná (UKR)

8. Jevgenija Pavlovová (RUS)

9. Franziska Preussová (GER)

10. Anna Weidelová (GER)

11. Monika Hojniszová (POL)

12. Irina Starychová (RUS)

13. Margarita Vasiljevová (RUS)

14. Elisa Gasparinová (SUI)

15. Clare Eganová (USA)

16. Anna Frolinová (KOR)

17. Iryna Krjuková (BLR)

18. Anastasia Kuzminová (SVK)

19. Mona Brorssonová (SWE)

20. Julija Džimová (UKR)

21. Valeria Vasněcovová (RUS)

22. Eva Puskarčíková (CZE)

23. Marte Olsbuová Röiselandová (NOR)

24. Vanessa Hinzová (GER)

25. Valj Semerenková (UKR)

26. Emma Nilssonová (SWE)

27. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)

28. Baiba Bendiková (LAT)

29. Julia Schwaigerová (AUT)

30. Anais Bescondová (FRA)

31. Jessica Jislová (CZE)

32. Markéta Davidová (CZE)

33. Lena Häckiová (SUI)

34. Emilija Jordanovová (BUL)

35. Nicole Gontierová (ITA)

36. Federica Sanfilippová (ITA)

37. Karolin Horchlerová (GER)

38. Franziska Hildebrandová (GER)

39. Katharina Innerhoferová (AUT)

40. Célia Aymonierová (FRA)

41. Nadine Horchlerová (GER)

42. Kinga Zbylutová (POL)

43. Alexia Runggaldierová (ITA)

44. Fujuko Tačizakiová (JPN)

45. Susan Dunkleeová (USA)

46. Anastasija Merkušinová (UKR)

47. Veronika Vítková (CZE)

48. Darja Jurlovová (EST)

49. Ťia-lin Tchang (CHN)

50. Lisa Theresa Hauserová (AUT)

51. Linn Perssonová (SWE)

52. Emilie Ägheim Kalkenbergová (NOR)

53. Mari Ederová (FIN)

54. Regina Ojaová (EST)

55. Anaïs Chevalierová (FRA)

56. Jelizaveta Belčenková (KAZ)

57. Joanne Firesteelová Reidová (USA)

58. Irina Kručinkinová (BLR)

59. Desislava Stojanovová (BUL)

60. Jen Čang (CHN)