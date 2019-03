Startovní listina



1. Dorothea Wiererová (ITA)

2. Lisa Vittozziová (ITA)

3. Anastasia Kuzminová (SVK)

4. Marte Olsbuová Röiselandová (NOR)

5. Hanna Öbergová (SWE)

6. Kaisa Mäkäräinenová (FIN)

7. Paulina Fialková (SVK)

8. Denise Herrmannová (GER)

9. Monika Hojniszová (POL)

10. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)

11. Franziska Preussová (GER)

12. Laura Dahlmeierová (GER)

13. Franziska Hildebrandová (GER)

14. Jekatěrina Jurlovová-Perchtová (RUS)

15. Iryna Krjuková (BLR)

16. Tiril Eckhoffová (NOR)

17. Lisa Theresa Hauserová (AUT)

18. Mona Brorssonová (SWE)

19. Clare Eganová (USA)

20. Markéta Davidová (CZE)

21. Anais Bescondová (FRA)

22. Célia Aymonierová (FRA)

23. Julia Simonová (FRA)

24. Lena Häckiová (SUI)

25. Justine Braisazová (FRA)

26. Linn Perssonová (SWE)

27. Elisabeth Högbergová (SWE)

28. Světlana Mironovová (RUS)

29. Emma Lunderová (CAN)

30. Veronika Vítková (CZE)