Vítek hledá francouzský motor. Český biatlon mají nastartovat "Víťa" a "Karlos"

Generační obměna pokračuje a je čím dál razantnější. Čeští biatlonisté se v sezoně rozloučili s Michalem Šlesingrem, Ondřej Moravec bude zkoušet přemlouvat vlastní tělo, aby absolvoval poslední kolečko závodů. Trenér Zdeněk Vítek tak ví, že se bude muset v další sezoně spoléhat na mladé závodníky a inspiraci hledá u Francouzů.

Uplynulá sezona sezona českých biatlonistů byla jak z horské dráhy. Pár opravdu skvělých výsledků, oproti tomu několik vyložených propadáků. Výsledkem je pokles v žebříčku Poháru národů z osmého na deváté místo a v hodnocení štafet ze sedmého dokonce na 11. místo.

Nejlepším Čechem byl ve Světovém poháru Michal Krčmář, který skončil na 21. místě celkového pořadí. Sám moc spokojený nebyl, ale trenér našel v jeho výkonech pár polehčujících poznatků.

"Nebyla to z jeho pohledu úplně neúspěšná sezóna. Povedlo se mu Nové Město, zajel tam jeden z nejlepších sprintů v kariéře. Podobalo se to olympijskému sprintu. A pak smíšená štafeta na mistrovství světa byla parádní. A na střelnici zrychlil, což mu může do budoucna pomoct," uvedl Zdeněk Vítek na webu českého biatlonu.

Celý seriál závodů se z českého pohledu táhl v duchu generační obměny. Rozlučku s kariérou prožil Michal Šlesingr, který už se ve 37 letech chce raději věnovat rodině. A podobně to vidí i pětatřicátník Ondřej Moravec, který ale hodlá navzdory zdravotním problémům zkusit poslední sezonu.

"Ondra je hodně dlouho zvyklý na sportovní život a vyskočit z toho vlaku je složité. Osobně jsem rád, že to ještě zkusí. Je vidět, že je platným členem týmu, co si budeme povídat. V celkovém hodnocení byl druhým nejlepším Čechem, k tomu není co dodat," řekl kouč mužského týmu.

Naznačil, že se veterán českého národního týmu mohl připravovat i individuálně.

"Jde spíš o to, jestli ho to bude motivovat. S přístupem nikdy neměl problém, je poctivý a ví, za čím chce jít. Částečně individuální přípravu bude mít určitě. Je to klišé, ale skloubit rodinný a sportovní činnost je velmi náročné. Ondra si v tom umí udělat pořádek, ale nejde to tak věčně," vysvětlil Vítek.

V novém ročníku Světového poháru tak dostanou ještě větší prostor mladí talenti. "Vidím to tak, že to bude podobné jako loni. Karlos (Mikuláš Karlík) a Víťa (Vítězslav Hornig) se pomalu zapojují do mužského týmu. Strávili s námi asi třetinu času na soustředěních, vědí, co a jak. Odjezdili už i spoustu závodů IBU Cupu, a to velmi dobře."

Jak je to v elitním světě biatlonu těžké, už pořádně vyzkoušel i nadějný junior Jakub Štvrtecký, který s týmem absolvoval celou sezonu a skončil v šesté desítce bodování Světového poháru.

"Kuba prokázal, že je taky disciplinovaný a maká na sobě. Do sezony vstoupil výborně, pak mu možná trochu docházely síly. Je ještě mladý. Nezdá se to, ale i těch štafet je dost," naznačil Vítek, že český mladík časem ztrácel dech. "Když máte dva závody bez štafet, jezdí se trochu jinak. Můžete si víc odpočinout. Ale ty štafety si zaslouží jezdit, i když je to pro něj těžké," doplnil.

Podobnými problémy jako český biatlon prochází i ten francouzský. Nastává u něj generační obměna, rozloučila se i největší hvězda Martin Fourcade. A řeší se, jestli po odchodu takové legendy bude ještě biatlon ve Francii někoho zajímat. Vítek si myslí, že ano.

"Mají dobrou generaci, kterou si samozřejmě museli vychovat. A taky tvrdě trénují. Neviděl bych v tom žádnou nadpřirozenou věc. Když máte v týmu Fourcada, tak víte, že tam máte nejlepšího biatlonistu na světě, kterému se můžou dorovnávat mladí kluci. Už dva roky zpátky naznačovali své možnosti," říká Vítek.

A netají se tím, že by se od Francouzů rád inspiroval. "Něco malinko se okopírovat dá. Ale nejsou tak hloupí, aby vás nechali kouknout pod pokličku," upozorňuje kouč Čechů.

"Mají dobře postavený základ. Kdyby ho neměli, tak to nový trenér za rok nepostaví. Teď vyskočil ještě Jacquelin. V létě jsem ho viděl v Norsku na kolečkových lyžích a říkal jsem si: Tenhle kluk má sílu jako prase," nebojí se peprnějších slov.

Teprve čtyřiadvacetiletý Emilien Jacquelin prožil snovou sezonu, byl pátým nejlepším biatlonistou světa. "Když se tihle mladí kluci k Fourcadovi dotahovali, tak Francouzi věděli, že jsou na dobré cestě. To je motor, který ten tým táhne dopředu," dodal Vítek.

Teď bude mít české trenér plnou hlavu starostí, jak v době nouzového stavu kvůli šíření koronaviru poskládá svým svěřencům přípravu na další ročník.

"Přijeli jsme domů a dostali karanténu. Jsem šest dní doma a přijde mi, jako by to byl měsíc. Začínáme trochu plánovat a zároveň nás čeká v příštích dnech ještě vyhodnocení sezony. Musíme si určit směr, kterým se vydáme. Kluci budou mít určitě 14 dní volno, pak se začne něco dělat," vylíčil s tím, že naordinuje alespoň individuální tréninky.