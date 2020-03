"Biatlon je daleko od mé představy přírody." Francouzka překvapivě sekla s kariérou

Světový biatlon přišel o další členku širší špičky. V pouhých osmadvaceti letech překvapivě ukončila kariéru Francouzka Célia Aymonierová.

Lyžuje celý život. Ještě coby běžkyně se zúčastnila olympijských her v Soči, pak přešla k biatlonu a napevno se usadila ve Světovém poháru. Byla součástí úspěšných francouzských štafet a pravidelně bodovala.

V letošním hodnocení seriálu byla čtvrtou nejlepší Francouzkou, což se v nabité konkurenci jistě dá označit za úspěch. Přesto po sezoně biatlonu zamávala na rozloučenou.

Aymonierová v dlouhém textu zveřejněném na svých sociálních sítích popsala stinné stránky profesionálního sportu.

Nepříjemný neustálý tlak na výsledky a vyčerpávající tréninkové jednotky jí do téhle chvíle kompenzovala láska k biatlonu. V poslední době ale začínala propadat pocitu, že všechno není tak, jak by mělo být.

"Měla jsem možnost lyžovat v krásných destinacích v různých částech světa. Zároveň jsem ale musela čelit faktu, že se od mých začátků mnoho věcí změnilo," dostala se Aymonierová k hlavnímu důvodu, proč s biatlonem končí.

Tím jsou stále citelnější dopady globálního oteplování.

"Znepokojuje mě to. Situace je všude stejná. Zimy jsou slabší, sníh je stále vzácnější. Už je to daleko od mé představy přírody," prohlásila.

Lyžování na uměle zasněžených tratích při teplotách nad nulou ji v poslední době přestalo těšit.

Biatlonu poděkovala za to, co ji naučil. "Všechny překážky a pády mě posílily. Poznala jsem, kým jsem, jakým směrem chci jít a co chci dělat," napsala, ale konkrétní plány neodhalila. "Chci objevovat další obzory," dodala mnohoznačně Aymonierová.

Před ní už konec kariéry oznámili například její krajan Martin Fourcade, finská hvězda Kaisa Mäkäräinenová nebo český reprezentant Michal Šlesingr.