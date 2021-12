Biatlonistky jedou v Hochfilzenu sprint, Puskarčíková a Davidová na trat

Startovní listina:

1. Dorothea Wiererová (ITA)

2. Sari Maedaová (JPN)

3. Dunja Zdoucová (AUT)

4. Anaïs Chevalierová-Bouchetová (FRA)

5. Iryna Leščanková (BLR)

6. Eva Puskarčíková (CZE)

7. Markéta Davidová (CZE)

8. Tuuli Tomingasová (EST)

9. Vanessa Voigtová (GER)

10. Irina Kazakevičová (RUS)

11. Elvira Öbergová (SWE)

12. Paulina Fialková (SVK)

13. Dzinara Alimbekavová (BLR)

14. Anna Magnussonová (SWE)

15. Hanna Öbergová (SWE)

16. Kamila Żuková (POL)

17. Hanna Solaová (BLR)

18. Sarah Beaudryová (CAN)

19. Lena Häckiová (SUI)

20. Emilie Ägheim Kalkenbergová (NOR)

21. Lisa Vittozziová (ITA)

22. Mari Ederová (FIN)

23. Denise Herrmannová (GER)

24. Aita Gasparinová (SUI)

25. Marte Olsbu Röiselandová (NOR)

26. Alina Stremousová (MDA)

27. Galina Višněvská-Šeporenková (KAZ)

28. Anais Bescondová (FRA)

29. Clare Eganová (USA)

30. Uljana Nigmatullinová (RUS)

31. Natalja Kočerginová (LTU)

32. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)

33. Darja Blašková (BLR)

34. Kristina Rezcovová (RUS)

35. Jelena Kručinkinová (BLR)

36. Janina Hettichová (GER)

37. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)

38. Mona Brorssonová (SWE)

39. Ivona Fialková (SVK)

40. Regina Ojaová (EST)

41. Lisa Theresa Hauserová (AUT)

42. Olena Bilosjuková (UKR)

43. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)

44. Jelizaveta Belčenková (KAZ)

45. Emma Lunderová (CAN)

46. Milena Todorovová (BUL)

47. Jessica Jislová (CZE)

48. Monika Hojniszová-Staręgaová (POL)

49. Světlana Mironovová (RUS)

50. Suvi Minkkinenová (FIN)

51. Linn Perssonová (SWE)

52. Fujuko Tačizakiová (JPN)

53. Franziska Preussová (GER)

54. Christina Riederová (AUT)

55. Tiril Eckhoffová (NOR)

56. Deedra Irwinová (USA)

57. Julija Džimová (UKR)

58. Polona Klemenčičová (SLO)

59. Lotte Lieová (BEL)

60. Samuela Comolaová (ITA)

61. Baiba Bendiková (LAT)

62. Amy Basergaová (SUI)

63. Chloé Chevalierová (FRA)

64. Stina Nilssonová (SWE)

65. Elisa Gasparinová (SUI)

66. Jurie Tanakaová (JPN)

67. Sanita Bulinová (LAT)

68. Irina Kručinkinová (BLR)

69. Anna Mąkaová (POL)

70. Susan Dunkleeová (USA)

71. Amanda Lightfootová (GBR)

72. Anika Kožicaová (CRO)

73. Irina Petrenková (UKR)

74. Natalia Uškinová (ROU)

75. Megan Bankesová (CAN)

76. Darcie Mortonová (AUS)

77. Susan Külmová (EST)

78. Ida Lienová (NOR)

79. Ťia-lin Tchang (CHN)

80. Vanessa Hinzová (GER)

81. Ziva Klemenčičová (SLO)

82. Julia Schwaigerová (AUT)

83. Darja Kliminová (KAZ)

84. Larisa Kuklinová (RUS)

85. Gabriele Leščinskaiteová (LTU)

86. Michela Carraraová (ITA)

87. Aljona Ivanovová (MDA)

88. Julia Simonová (FRA)

89. Venla Lehtonenová (FIN)

90. Jüan-meng Čchu (CHN)

91. Mária Remeňová (SVK)

92. Tereza Vinklárková (CZE)

93. Son-su Kim (KOR)

94. Daniela Kadevová (BUL)

95. Ukaleq Astri Slettemarková (GRL)

96. Johanna Talihärmová (EST)

97. Anastasia Tolmachevová (ROU)

98. Caroline Colombová (FRA)

99. Jü-chuan Ting (CHN)

100. Či-hi Mun (KOR)

101. Irene Cadurischová (SUI)

102. Anna Juppeová (AUT)

103. Nika Vindišarová (SLO)

104. Olga Abramovová (UKR)

105. Eleonora Faunerová (ITA)

106. Valeria Vasněcovová (RUS)

107. Marija Zdravkovová (BLR)

108. Karoline Offigstadová Knottenová (NOR)

109. Magda Piczuraová (POL)

110. Lucie Charvátová (CZE)

111. Asuka Hačisukaová (JPN)

112. Jen Čang (CHN)

113. Benita Peifferová (CAN)

114. Joanne Reidová (USA)

115. Nastasija Kinnunenová (FIN)

116. Franziska Hildebrandová (GER)