Johannes Bö po nezdarech ovládl stíhačku, Krčmář dojel dvacátý

Král minulé biatlonové zimy Johannes Thingnes Bö poprvé v této sezoně Světového poháru vyhrál. Ovládl stíhací závod v rakouském Hochfilzenu, v němž se posunul do čela z jedenáctého místa po sprintu. Nejlepším Čechem byl stejně jako ve sprintu Michal Krčmář, jenž si navzdory čtyřem trestným kolům polepšil o tři příčky na dvacátou pozici.

Bö nechal zapomenout na poslední nezdary, neboť v individuálních závodech vystoupil na stupně vítězů jen po vytrvalostním v Östersundu, kde byl třetí. Pak se třikrát za sebou neprosadil ani do nejlepší desítky. Dnes ale jen jednou minul na střelnici a měl těsně druhý nejrychlejší běžecký čas, což ho vyneslo do čela.

Vedení se ujal po úvodní položce vestoje a nakonec nechal o 22,6 sekundy za sebou Johannese Daleho-Skjevdala. Třetí skončil vítěz sprintu Tarjei Bö.

Čeští reprezentanti se neprosadili. Krčmář jen poslední položku vyčistil, předtím nasbíral čtyři chyby. Ztratil bezmála tři minuty a uzavřel druhou desítku. "Šel jsem do toho (na střelnici) hop, nebo trop. Na druhé ležce už to bylo moc, tam jsem cítil, že jsem to přehnal s tím riskem. Nebýt dvojky vleže, tak to byl velice slušný závod," řekl České televizi.

Čtyřikrát minul také Jonáš Mareček, který se posunul o osm míst na bodovanou 34. příčku. Sedm chyb připravilo o šanci na úspěch Adama Václavíka, propadl se o deset příček na 43. místo. Jakub Štvrtecký skončil s pěti chybami třiapadesátý.

Ve 14:45 začne stíhací závod žen, do něhož vyjede jako desátá Jessica Jislová.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. J.T. Bö 33:05,1 (1 trest. okruh), 2. Dale-Skjevdal -22,6 (3), 3. T. Bö -28,4 (2), 4. Laegreid (všichni Nor.) -39,2 (2), 5. Samuelsson (Švéd.) -48,5 (3), 6. Jacquelin (Fr.) -52,8 (2), … 20. Krčmář -2:50,2 (4), 34. Mareček -4:20,2 (4), 43. Václavík -4:46,1 (7), 53. Štvrtecký (všichni ČR) -5:33,6 (5).

Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. T. Bö 290, 2. Samuelsson 281, 3. J.T. Bö 229, 4. Dale-Skjevdal 220, 5. Nawrath (Něm.) 203, 6. Laegreid 191, …25. Krčmář 86, 43. Mareček 20, 45. Václavík 15, 53. Karlík 5.

14:45 ženy (10 km).