Soukalová vstoupila jako první česká biatlonistka do Síně slávy IBU

Někdejší mistryně světa a vítězka Světového poháru Gabriela Soukalová vstoupila jako první Češka do Síně slávy Mezinárodní biatlonové unie IBU.

Trojnásobná olympijská medailistka ze Soči 2014 se připojila k elitní společnosti během slavnostního ceremoniálu ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě, kde o víkendu vyvrcholí světový šampionát.

Vedle Soukalové vstoupila do Síně slávy šestinásobná šampionka Světového poháru a vítězka rekordních 42 závodů Magdalena Forsbergová ze Švédska. Dalším uvedeným do elitní společnosti byl dnes osminásobný mistr světa Francouz Raphaël Poirée. IBU otevřela Síň slávy teprve loni, v tuto chvíli má sedm členů.

"Mám z dlouhých proslovů trochu strach, takže to bude rychlé," řekla Soukalová během slavnostní řeči. "Je mi ctí, že tu mohu stát vedle dalších biatlonových legend. Musím přiznat, že jsem něco takového nečekala takhle brzy po konci kariéry. Jsem za to vděčná, protože jsem nemohla ukončit kariéru, jak jsem chtěla. Měla jsem problémy se zdravím," doplnila.

Čtyřiatřicetiletá Soukalová je se 17 triumfy ve Světovém poháru nejúspěšnější českou biatlonistkou v historii. V sezoně 2015/16 ovládla jako druhá Češka v historii celkové pořadí seriálu. Předtím se to povedlo Jiřině Pelcové v ročníku 1989/90.

"Chci poděkovat všem lidem, kteří mi během kariéry pomohli, jako jsou mí drazí rodiče. Mamince, která tu sedí. Je štěstí mít skvělý základ od svých rodičů," uvedla.

"Pamatuju si první trénink s mým tátou. Ptala jsem se ho, jestli by mi mohl poradit, jak mám co dělat. A on řekl: To je jednoduché, prostě jen zaujmi místo a střílej na ty černé body," líčila. Děkovala také šéfovi biatlonového svazu Jiřímu Hamzovi a trenérovi Ondřeji Rybářovi, který ji do Síně slávy uvedl.

Soukalová absolvovala poslední start v březnu 2017, kdy obsadila na závěr Světového poháru v Oslu druhé místo v závodě s hromadným startem. Kvůli potížím s achilovkami a přetížení lýtkových svalů vynechala o rok později olympijské hry v Pchjongčchangu. Sportovní kariéru ukončila v květnu 2019.

Rodačka z Jablonce vybojovala šest medailí z mistrovství světa, dvakrát získala zlato. Vedle triumfu ve smíšené štafetě v roce 2015 v Kontiolahti ovládla o dva roky později sprint v Hochfilzenu. Má také dvě stříbra a dva bronzy. V roce 2017 se stala nejlepší českou sportovkyní roku.

"Kdo mě zná, ten ví, že trénovat mě nebylo úplně jednoduché, protože jsem měla občas potíže s disciplínou i dochvilností," řekla Soukalová.

"Jsem ráda za všechny hezké momenty ve své kariéře. Bylo to krásné stát po závodech na stupních vítězů. Možná si ale ještě více vážím všech chyb, které jsem udělala a kvůli kterým jsem na pódiu nestála. Tyhle momenty ze mě udělaly lepšího a silnějšího člověka," dodala. Na závěr slavnosti zazpívala píseň Times Like These od skupiny Foo Fighters.