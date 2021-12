Biatlonistka se opřela do Slováků. To jsme jako národ takové dno? ptá se po kritice

Ne, začátek nové sezony slovenskému biatlonu vůbec nevyšel. Na chvostu závodů Světového poháru se potácí i populární sestry Fialkovy a kritiku po špatných výkonech nenesou lehce. "Nevím, co se v naší společnosti stalo, že jsme se stali lidmi plnými zloby, hejtu, mudrování, urážení, krutosti," napsala Paulína v emotivním postu na Facebooku.

Paulína Fialková stála v kariéře už osmkrát v závodech Světového poháru na stupních vítězů, jenže start nového ročníku seriálu v Östersundu se jí hrubě nepovedl.

Jediné body si připsala v prvním klání na 15 kilometrů, v němž skončila na 39. místě. V úvodním sprintu brala až 82. příčku, v tom druhém dokonce doběhla na 100. pozici pořadí…

Výsledky její sestry Ivony? 89., 48. a 75. místo. Dvaadvacetiletá Henrieta Horvátová k tomu přidala 88. a 109. příčku, o rok mladší Mária Remeňová 82. pozici.

A na slovenské biatlonistky, tedy hlavně na stálice minulých sezon, se navalila nemilosrdná kritika. Taková, že se Paulína Fialková rozhodla odpovědět přes sociální sítě.

"Poslední dva roky mám pocit, že vyjadřovat se k závodům nemá vůbec žádný význam. Ale dnes mi to nedá, abych nenapsala pár slov," začala devětadvacetiletá biatlonistka.

"Nevím, co se v naší společnosti stalo, že jsme se stali lidmi plnými zloby, hejtu, mudrování, urážení, krutosti. Jsme jako národ na takovém dně, že tohle je to jediné, co nám zbývá? Asi ano," pokračovala Fialková.

"Slovenský biatlon je, bohužel, přesně tam, kam dlouhé roky směřoval. Hejtři, vy jste se probrali až teď? Vy si myslíte, že za to můžou sportovci, kteří dřou jako koně den co den, obětovali sportu celý život, zdraví, rodinu, školu a v neposlední řade spoustu peněz. Myslíte si, že je to ne*ere mnohem víc než vás?" ptala se sportovkyně z Čierneho Balogu.

Zkušená biatlonistka si sama dobře uvědomuje, že výsledky nejsou podle očekávání, což ji trápí i proto, že z přípravy na novou sezonu Světového poháru měla velmi dobrý pocit.

"Svědomí mám čisté v tom, co jsem přípravě dala. Za sebe jsem víc než maximum ze svých možností udělat nemohla. A jestli už na to nemám? Tak s tím asi už nic nenadělám. Ale snažit se nepřestanu, dokud to půjde," slíbila rodačka z Brezna.

Účastnice osmi světových šampionátů a dvou olympiád věří, že jí k lepším výsledkům v dalších týdnech pomůže i to, že se odstřihne od záplavy negativních komentářů na internetu.

"Nechci podporovat vlnu hejtů, která se na sociálních sítích šíří v každé oblasti. A chci poprosit všechny, kteří to se mnou myslí dobře. Nepište mi, pokud nemám číst výlevy chudáků, kteří o sportu nic nevědí. Já je nečtu a přísahám, že oni jsou na tom celém to poslední, co mě trápí," uvedla Fialková.