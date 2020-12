Šílený boj, ulevil si Moravec. Do stíhačky prošel ze sprintu i debutant Žemlička

Ondřej Moravec dojel sedmadvacátý v dnešním sprintu Světového poháru biatlonistů v rakouském Hochfilzenu. Nejvýše z českých reprezentantů skončil především díky přesné střelbě.

Milan Žemlička při svém debutu ve Světovém poháru, sprintu v Hochfilzenu | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Závod patřil Norům, kteří obsadili první čtyři místa, z vítězství se radoval Sturla Holm Laegreid.

Za Moravcem bodoval ještě s jednou chybou na střelnici 32. Michal Krčmář. Do sobotní stíhačky se dostali také 49. Adam Václavík a při debutu mezi elitou i 55. Milan Žemlička. Jakub Štvrtecký jel pět trestných kol a byl až 83.

Moravec trefil všechny terče, ale na trati patřil k průměru. "Byl šílenej boj. Sníh neodjíždí. Tohle je velká dřina," řekl v České televizi. Rád by se v Hochfilzenu dostal i do nedělního závodu s hromadným startem. "Dal jsem si to za cíl a myslím, že jsem položil dobrý základ. Masáky se počítají," řekl.

Třiadvacetiletý Laegreid zaznamenal druhý triumf v SP v kariéře. Poprvé se radoval na úvod sezony ve vytrvalostním závodu. Sprint ovládl před krajany Johannesem Dalem, lídrem SP Johannesem Thingnesem Böem, který dojel třetí i přes dvě chyby na střelnici, a Vetlem Sjästadem Christiansenem.

V pátek mají na pořadu sprint biatlonistky, v sobotu jsou stíhačky a v neděli závody s hromadným startem, po kterých následuje pauza do ledna.

Závod SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Muži - sprint (10 km): 1. Laegreid 23:04,9 (0 trestných kol), 2. Dale -7,9 (0), 3. J.T. Bö -19,9 (2), 4. Christiansen (všichni Nor.) -42,5 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -44,9 (0), 6. Pidhrušnyj (Ukr.) -51,3 (0), 7. Fillon Maillet -52,3 (1), 8. Jacquelin (oba Fr.) -56,1 (1), 9. Ponsiluoma (Švéd.) -58,0 (1), 10. Eberhard (Rak.) -1:01,9 (1), …27. Moravec -1:41,3 (0), 32. Krčmář -1:51,1 (1), 49. Václavík -2:14,2 (2), 55. Žemlička -2:21,6 (1), 83. Štvrtecký (všichni ČR) -3:18,2 (5).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 344 b., 2. Samuelsson 286, 3. Dale 276, 4. Laegreid 275, 5. Fillon Maillet 273, 6. T. Bö (Nor.) 237, …18. Krčmář 140, 23. Moravec 107, 69. Krupčík (ČR) 1.