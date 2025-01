"Blbé no." Biatlonistka Charvátová střílela na špatný terč, skončila na 96. místě

Českým biatlonistkám úvodní závod nového roku nevyšel. Charátová při položce vestoje střílela na špatné terče.

Při absenci zraněné Markéty Davidové byla nejlepší ve sprintu Světového poháru v Oberhofu Tereza Voborníková, která obsadila po dvou trestných kolech 39. místo.

Další tři Češky vyšly bodově naprázdno. Jessica Jislová skončila po třech trestných kolech 47. Kristýna Otcovská obsadila 94. místo a hned za ní byla Lucie Charvátová.

Jednatřicetiletá rodačka z Hradce Králové při položce vestoje střílela na špatné terče, musela na pět trestných kol a celkem jich absolvovala sedm.

Vyhrála nečekaně Francouzka Paula Botetová, jež porazila o více než půl minuty Norku Maren Kirkeeideovou. Třetí skončila Bulharka Milena Todorovová.

Češky se musely opět obejít bez Davidové, která od prosince léčí vyhřezlou ploténku.

Na startu naopak nechyběla Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová, i když absolvovala před třemi týdny kvůli arytmii menší operaci srdci. První start v tomto ročníku Světového poháru absolvovala čtyřicetiletá Slovenka Anastasia Kuzminová.

Voborníková zahájila bezchybnou položkou vleže. Vestoje ale minula dva terče a propadla se.

"Při stojce jsem asi neměla chodit na třicítku (střelecký stav), protože jsem se vůbec nevydýchala. Bohužel jsem měla tak zmrzlé prsty, že jsem ani nevěděla, že spouštím. Nemyslím si, že by tam byl vítr. Spíše šlo o zadýchání a cit na spoušti," řekla České televizi Voborníková.

Závod vůbec nevyšel Charvátové. Při střelbě vestoje pálila na jiný stav a musela na pět trestných kol. Dokončila na 95. místě z 97 účastnic.

"Měla jsem velký poryv, takže jsem na první ránu dlouho čekala. Tím, jak jsem čekala, jsem si upravovala polohu, vyhrnovala si číslo a najela si asi na terč vlevo a už do něj střílela. Stalo se mi to poprvé v životě. Šla jsem si obkroužit pět trestných kol a ani nevím, jestli jsem to vůbec dopočítala. Blbé no," uvedla Charvátová.

První tři příčky obsadily nečekaně Botetová, Kirkeeideová a Todorová. Všechny tři vybojovaly první individuální stupně vítězů v kariéře. Čtyřiadvacetiletá Botetová uspěla díky bezchybné střelbě, kterou měly už jen další čtyři závodnice v poli.

Vedoucí žena seriálu Němka Franziska Preussová obsadila 28. příčku. Třetí v průběžném pořadí Švédka Elvira Öbergová skončila až 37. Naopak Tandrevoldová se vrátila 15. místem a veteránka Kuzminová jednatřicátým.

Program Světového poháru v Oberhofu pokračuje v pátek sprintem mužů.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo):

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Botetová (Fr.) 22:52,8 (0 tr. okruhů), 2. Kirkeeideová (Nor.) -31,1 (1), 3. Todorovová (Bulh.) -35,0 (1), 4. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -40,3 (3), 5. Minkkinenová (Fin.) -47,8 (1), 6. Michelonová (Fr.) -49,9 (1), … 39. Voborníková -2:26,4 (2), 47. Jislová -2:46,4 (3), 94. Otcovská -6:33,4 (6), 95. Charvátová (všechny ČR) -6:37,4 (7).

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. Preussová (Něm.) 578, 2. Jeanmonnotová (Fr.) 393, 3. E. Öbergová (Švéd.) 375, 4. Simonová (Fr.) 344, 5. Minkkinenová 335, 6. Braisazová-Bouchetová 323, …12. Davidová 223, 49. Voborníková 47, 53. Charvátová 34, 54. Jislová 31, 71. Otcovská 9.