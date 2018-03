Rybář končí jako šéftrenér biatlonového týmu. Chce se naplno věnovat rodině

před 54 minutami

Ondřej Rybář skončí v roli šéftrenéra českých biatlonistů. Na jaře zváží, zda a v jaké roli případně bude u týmu dál figurovat.

Praha - Už po olympijských hrách v Soči prohlašoval, že se bude víc věnovat rodině, po Pchjongčchangu už se definitivně loučí. Šéftrenér českého biatlonového týmu Ondřej Rybář v této roli u reprezentace končí a na jaře zváží zda a v jaké roli případně bude u sportovců dál figurovat.

"Je čas se věnovat dětem. Jedno je ve třetí, druhé půjde do první třídy, vím, že už jsem to možná trochu propásl, ale měl bych se teď věnovat jejich výchově," řekl Rybář na setkání sportovců Olympu s ministrem vnitra v demisi Lubomírem Metnarem.

V pozici šéftrenéra objížděl každoročně zastávky Světového poháru nebo soustředění a na rodinu neměl čas.

"Nejsem schopen cestovat po světě, když mi doma vyrůstají děti a to sakra rychle. Nedá se to kloubit. Když je člověk v pozici trenéra, tak by měl s týmem trávit většinu času, když je tam těch závodů tolik, nejde se od týmu oprostit. Musíte vědět, že děláte maximum, co tomu můžete dát a to já už teď nejsem schopný," uvedl devětatřicetiletý trenér.

U reprezentace strávil dva olympijské cykly. Pod jeho vedením získali reprezentanti pět cenných kovů na olympiádě v Soči před čtyřmi lety, další dva na letošních hrách v Pchjongčchangu a Gabriela Koukalová se stala mistryní světa i celkovou vítězkou Světového poháru.

"Těch momentů byla spousta, nádherných osm let. Po Vancouveru jsme se semkli, skupina se uzavřela a skvěle fungovala. Kluci šli ohromně nahoru, nikdy by mě nenapadlo, že bude tolik medailí ze Soči. Pak i glóbus Gábiny, což bylo něco nádhernýho, nebo atmosféra na závodech v Novém Městě, ještě teď mi jde mráz po zádech," vzpomíná Rybář.

Kdo ho nahradí v roli hlavního šéfa reprezentace, zatím není jasné, nabízí se jméno některého z jeho nejbližších kolegů, například trenéra žen Zdeňka Vítka. "Tohle všechno se bude plánovat až na jaře. Teď ještě dokončím tuhle sezonu a uvidíme, co bude dál."

Sám ještě nemá žádnou představu, jak dál živit rodinu. "Vím, že to vypadá blbě, ale nic v hlavě nemám. Smlouvu jsem měl do konce olympijského cyklu, uvidíme, kam mě vítr zanese. Biatlon mám hluboko pod kůží, práce kolem něj je dost, jen je otázka, jak ta případná další role půjde kloubit s rodinným životem," dodal.

O budoucnost českého biatlonu zase takový strach nemá. "Nebudou to lehké chvíle, ale nemyslím se, že bychom na tom byli špatně. Udělali jsme kroky, které by do budoucna českému biatlonu mohly pomoct, což je zázemí, které teď máme. Když se budu dívat na další čtyřletý cyklus, byl bych rád, kdyby měl český biatlon znovu nějaká želízka v ohni v boji o olympijskou medaili," prohlásil.