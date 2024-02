Pořadatele MS v biatlonu děsí předpověď počasí. Katastrofa, lamentuje Hamza

Závěrečné přípravy mistrovství světa v biatlonu, které začne v Novém Městě na Moravě za šest dní, komplikuje nepříznivé počasí. Kvůli možnému dešti a vyšším teplotám jsou organizátoři připravení na záložní varianty. Na tiskové konferenci to dnes řekl šéf biatlonového svazu Jiří Hamza. Vstupenky na některé závodní dny jsou již vyprodané.

"Nejvíce nás zaměstnává sledování předpovědi počasí, která je na první týden zatím katastrofální. Máme plán A a plán B. Budeme se snažit, aby se komfort pro diváky nezměnil v diskomfort," řekl Hamza. "Špatné je to hlavně na středu, kde hlásí 11 milimetrů vody a žádné minusové teploty. Máme připravené náhradní řešení, ale kdyby mrzlo a bylo hezky, bylo by to jednodušší," doplnil.

Šampionát se do zrekonstruované Vysočina Areny vrací po 11 letech, potrvá do 18. února. Vedle zázemí či parkovacích ploch je potřeba připravit tratě. "S počasím jsme se už smířili. V posledních letech to bývá často, takže se s tím umíme vypořádat. Přidává to ale práci v tom, že musíme řešit plán B, což je jiná alternativa, než bychom chtěli," uvedl ředitel závodů Vlastimil Jakeš.

Finální přípravy odložili pořadatelé na víkend. "Možná na pondělí či úterý. Zastavili jsme rolbování, abychom při tom dešti neztratili více sněhu. Stadion je připravený, budeme ale čekat do poslední chvíle a pak to doladíme před prvním oficiálním tréninkem," řekl Jakeš.

Do Nového Města na Moravě dorazí závodníci ze 33 států. Registrováno je zhruba 360 biatlonistů a 400 členů doprovodu.

"Mistrovství světa je extra záležitost. Vůči Světovému poháru je to nesrovnatelné," prohlásil Jakeš. "Nechci to nijak znevažovat, ale když to porovnám s naším minulým šampionátem, tak jsme tehdy byli strašní amatéři. Dnes se celý sport a biatlon posunul dopředu a celé se to zprofesionalizovalo. Jsme připravení, jsme nervózní, ale máme ještě týden," uvedl Jakeš.

Podle sportovního ředitele Ondřeje Rybáře není počasí pro závodníky problém. "Jsou na to zvyklí. Zapracují se, dobře se obléknou a jestli prší nebo mrzne, je jen o tom, že mají buď lepší nebo horší pocit," konstatoval Rybář.

Horší je to podle něj pro diváky. "Vůči nim mě to mrzí nejvíc, protože i to dělá dojem ze závodu. Když stojíte na tribuně, nemáte volbu se někam schovat. V tomhle jsem obdivoval německé fanoušky v Oberhofu a doufám, že i český fanoušek se naučil biatlonem bavit a bude mít hodně zážitků. Budeme se snažit dělat maximum, abychom jim to zpříjemnili," doplnil Rybář.

Pořadatelé také kladou důraz na bezpečnostní opatření. Například v porovnání s utkáním tenisového Davisova poháru proti Izraeli ve Vendryni ale mají situaci ztíženou. "Máme nevýhodu, že jsme na obrovském prostoru. Celou dobu to však projednáváme s dobrovolným záchranným systémem, policií, zdravotníky a věřím, že nebude nic potřeba. Jsme připravení na ledacos, ale pohybujeme se na prostoru s obrovskou plochou," uvedl Hamza.

Kapacita Vysočina Areny včetně tratí činí 27 tisíc fanoušků. První čtyři dny a poslední dva jsou již z diváckého pohledu zaplněny. "Během druhého týdne na úterý, středu a čtvrtek ještě vstupenky jsou. Máme ale také školní dny, abychom mohli dětem nabídnout a ukázat biatlon naživo," dodal Hamza. Vstupenky se prodávají jen on-line. Na místě již k dostání nebudou.

Vysočina Arena se po rekonstrukci za zhruba půl miliardy korun slavnostně otevřela v pondělí. "Museli jsme upravit infrastrukturu, která byla dvacet let stará. Kompletně jsme zrekonstruovali veškeré osvětlení, zlepšili komfort pro diváky, sociální zázemí či víceúčelové zařízení pro sportovce," uvedl Hamza.

Zahajovací ceremoniál se uskuteční den před prvním závodem 6. února. Česká pošta vydala k MS speciální emisi známek. "Je to hezká marketingová věc na podporu biatlonu. Nejvíce ho ale zpopularizujeme, když se závodníkům podaří zazávodit," řekl Hamza.