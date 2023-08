Podivný skandál biatlonové královny. Kolegyně ji žene k soudu kvůli podvodu

Francouzským biatlonem hýbe dlouho utajovaný skandál, který skončí až u soudu. Obviněnou v procesu bude mistryně světa a celková vítězka uplynulého ročníku Světového poháru Julia Simonová.

Simonová má za sebou životní sezonu, v níž se stala královnou světového biatlonu.

Z mistrovství světa v německém Oberhofu odvezla tři cenné kovy a v šestadvaceti letech premiérově získala křišťálový glóbus za celkový triumf ve Světovém poháru.

V zákulisí její sportovní euforie se ovšem odehrávaly vážné tenze, o kterých měsíce věděl jen úzký okruh lidí kolem francouzské reprezentace.

Když se na začátku léta Simonová vůbec neobjevovala na tréninkových kempech národního týmu a oficiálním vysvětlením byly osobní důvody, začaly bujet spekulace.

Ty ukončila až červencová zpráva deníku L'Equipe a byla šokující.

Simonová čelí podezření z podvodného použití platebních karet, přičemž jedna z nich měla patřit reprezentační kolegyni Justine Braisazové-Bouchetové.

Simonová ji měla použít v létě minulého roku na populárním norském Blinkfestivalu k nákupům na internetu v hodnotě mezi 1000 a 2000 eur.

Stížnosti Braisazové-Bouchetové u francouzského biatlonového svazu nikam nevedly, a tak v zimě podala trestní oznámení.

V národním týmu to během celé sezony vřelo a Simonová podle informací, které potvrdil i obvykle dobře informovaný web Nordic Magazine, celou úspěšnou sezonu trávila v jakési dobrovolné izolaci.

Ta ostatně trvá i nyní. Francouzský svaz odmítl situaci řešit a čeká na rozhodnutí soudu. Simonová se straní a mlčí, pouze prostřednictvím svého právníka Jeana-Michela Reynaudse vinu jednoznačně odmítla.

Braisazová-Bouchetová se naopak k případu v minulém týdnu vyjádřila pro norskou stanici TV2.

"Snažila jsem se to řešit přímo s ní a také se svazem, ale nefungovalo to," nechala se slyšet olympijská vítězka ze závodu s hromadným startem v Pekingu.

"Je to velmi smutná situace, ale beru na sebe veškerou odpovědnost. Kdybych neměla důkazy, nic bych nepodnikala. Samozřejmě to nebylo snadné rozhodnutí, nepřeju jí nic zlého, doufám, že to brzy skončí," doplnila.

Za Braisazovou-Bouchetovou se nakonec postavily i ostatní reprezentantky.

"Byl to strašně obtížný rok. Jsem zklamaná a otrávená, že se ta záležitost nevyřešila během pár měsíců," vypověděla Lou Jeanmonnotová.

"Dělaly jsme, co jsme mohly, abychom zůstaly nestranné, teď jsme ale na straně Justine. Julia učinila hodně špatných rozhodnutí, odmítla naši pomoc," krčila rameny.

A prý si neumí představit, jak by se vítězka Světového poháru po třaskavé kauze mohla vrátit do týmu. "Bylo by to divné. Můžeme jí odpustit, ale bude se muset obrovsky snažit," dodala.