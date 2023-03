Norský superman si podmanil i Nové Město. Krčmář ve sprintu dojel třináctý

Biatlonový Světový pohár v Novém Městě na Moravě začal třináctým místem Michala Krčmáře ve sprintu. Svou dominanci v této disciplíně potvrdil lídr seriálu Nor Johannes Thingnes Bö, který vyhrál i šestý sprint v aktuálním pohárovém ročníku a má jistý malý křišťálový glóbus.

Ilustrační foto. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Krčmář na Böa s jednou chybou ze střelby vleže ztratil minutu a tři čtvrtě a byl jednoznačně nejlepším českým biatlonistou. Od první desítky ho před sobotním stíhacím závodem dělí přibližně tři sekundy. Na třetího Nora Vetleho Sjaastada Christiansena ztrácí zhruba půlminutu.

"S výkonem jsem spokojený. Na trati jsem nechal absolutní maximum, diváci mě vyburcovali. Na střelnici přišla bohužel malá chybička vleže, ale to se tak občas stane," řekl novinářům Krčmář.

Ostatní čeští reprezentanti se trápili na střelnici a na nejlepší nestačili. Do bodované čtyřicítky se prosadili díky 36. místu Adam Václavík a o tři pozice horší Tomáš Mikyska. Do stíhačky proklouzl jako šedesátý Jakub Štvrtecký. Jonáš Mareček obsadil po čtyřech trestných kolech 76. pozici.

"Myslím, že tu Michal předvedl super závod. Škoda jedné chyby vleže, ale to by pak byla značka ideál. Na druhou stranu jsem však zklamaný. Dnes jsme nechali absolutně vše na střelnici. Pro mladé kluky tohle musí být za jedna nebo za nula, jinak přes to nejede vlak," uvedl trenér Michael Málek.

Také třiadvacetiletý Mikyska, který byl před pár týdny na mistrovství světa v Oberhofu dvakrát čtrnáctý, od sebe čekal více. "Body jsou super, ale tady před domácím publikem jsem se chtěl trochu víc. Moc se mi to nepovedlo," zhodnotil.

O rok mladší Mareček doplatil na čtyři chyby a pomalejší běh. "Asi jsem se na to nedokázal úplně zkoncentrovat. Mrzí mě to, ale jsou to velké zkušenosti. I tak jsem si tenhle závod užil," řekl rodák právě z Nového Města na Moravě.

Závod sledovalo 15.800 fanoušků. "Jsem opravdu rád, že se po té pauze mohli vrátit. Jsou neskuteční a jsem moc rád, že se vrací v takovém počtu. A to je čtvrtek, který je pracovním dnem. V sobotu to bude určitě něco neskutečného. Moc se na to těším a všem děkuju," dodal Krčmář.

Bö už měl jistý celkový triumf ve sprintu před začátkem dnešního závodu, protože jeho nejbližší konkurent Sturla Holm Laegreid z Vysočiny musel odcestovat kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Norský fenomén vyrazil na trať se startovním číslem dva, a když ani jednou neminul, bylo brzy prakticky jasno o vítězi, i když někteří elitní biatlonisté včetně Krčmáře ještě nevyrazili na trať.

Stejně jako na nedávném světovém šampionátu v Oberhofu skončil za Johannesem Thingnesem Böem druhý jeho starší brat Tarjei. Rovněž byl na střelnici bezchybný, ale prohrál o půl minuty. Třetí Nor Christiansen už ztratil přes minutu.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö 22:39,6 (0 trest. okruhů), 2. T. Bö -30,0 (0), 3. Christiansen -1:15,2 (1), 4. Strömsheim (všichni Nor.) -1:17,9 (0), 5. Claude (Fr.) -1:23,0 (1), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -1:25,1 (2), …13. Krčmář -1:46,3 (1), 36. Václavík -2:42,4 (3), 39. Mikyska -2:46,4 (3), 60. Štvrtecký -3:23,8 (5), 76. Mareček (všichni ČR) -4:05,2 (4).

Průběžné pořadí SP (po 15 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 1229, 2. Laegreid (Nor.) 920, 3. Christiansen 648, 4. T. Bö 523, 5. Fillon Maillet (Fr.) 510, 6. Ponsiluoma 507, …14. Krčmář 390, 43. Štvrtecký 59, 52. Mikyska 43, 80. Mareček 8, 84. Václavík (ČR) 5.