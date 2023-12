Nejlepší výkon sezony. Davidová zlepšila střelbu a dojela devátá

Biatlonistka Markéta Davidová dojela devátá ve stíhacím závodě na Světovém poháru v Lenzerheide a poprvé v sezoně se umístila v první desítce.

Šestadvacetiletá reprezentantka z Janova nad Nisou musela ve švýcarském středisku jen na jedno trestné kolo a polepšila si oproti startu o devět pozic. Zvítězila Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová o 25,2 sekundy před krajankou Julií Simonou. Třetí skončila Norka Marit Skoganová.

Na střelecky bezchybný sprint nenavázala Tereza Voborníková, která si po čtyřech chybách pohoršila o jedenáct míst na konečnou dvacátou příčku. O tři pozice za ní skončila Jessica Jislová, poslední česká účastnice Lucie Charvátová byla po osmi trestných kolech padesátá.

Devátá žena minulé sezony SP Davidová zahajovala závod jako osmnáctá se ztrátou minuty a 44 sekund na čelo. Na rozdíl od minulých závodů se ale prezentovala spolehlivou střelbou a stoupala pořadím. Z dvaceti terčů minula jen jeden při druhé položce vleže a do závěrečného kola vjela osmá v kontaktu se šestou Němkou Vanessou Voigtovou.

Česká biatlonistka se ale v závěru o jedno místo propadla a skončila devátá. Na vítěznou Braisazovou-Bouchetovou ztratila minutu a 36 sekund. Od první šestky ji dělilo přes osm sekund.

O tři roky mladší Voborníková ztratila šanci na vylepšení devátého místa ze sprintu už při první střelbě vleže, kde minula dva terče. Další dvě chyby udělala i na závěrečné "stojce."

Braisazová-Bouchetová vybojovala sedmé individuální vítězství a poprvé v kariéře dokázala obhájit triumf ze sprintu. Znovu se prezentovala rychlým během a díky němu dokázala napravit tři chyby na střelnici. Třetí Skoganová se probojovala na stupně vítězů v SP poprvé v kariéře.

Stíhací závod mužů, do nějž odstartuje z 25. příčky Michal Krčmář, odstartuje ve 14:40.

SP v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko) - stíhací závody:

Ženy (10 km): 1. Braisazová-Bouchetová 27:31,0 (3), 2. Simonová (obě Fr.) -25,2 (2), 3. Skoganová (Nor.) -1:13,6 (2), 4. Preussová (Něm.) -1:16,0 (2), 5. E. Öbergová -1:27,3 (4), 6. Perssonová (obě Švéd.) -1:28,1 (2), …9. Davidová -1:36,3 (1), 20. Voborníková -2:39,6 (4), 23. Jislová -2:51,4 (1), 50. Charvátová (všechny ČR) -5:34,0 (8). Průběžné pořadí (po 7 z 21 závodů): 1. Tandrevoldová (Nor.) 372, 2. Braisazová-Bouchetová 337, 3. Vittozziová (It.) 336, 4. E. Öbergová 318, 5. Preussová 286, 6. Knottenová (Nor.) 281, …19. Voborníková 119, 23. Jislová 96, 25. Davidová 88, 46. Charvátová 42.