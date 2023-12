Biatlonový sprint v Lenzerheide vyhrál Doll, Krčmář byl pětadvacátý

Čeští biatlonisté se ani ve třetím sprintu Světového poháru v sezoně do nejlepší dvacítky nevešli. Ve švýcarském Lenzerheide byl nejlepším z nich Michal Krčmář, který obsadil po dvou trestných kolech 25. místo. Zvítězil na střelnici bezchybný Němec Benedikt Doll o více než pět sekund před Norem Johannesem Thingnesem Böm. Třetí byl další Němec Philipp Nawrath.

Vedle Krčmáře bodoval z Čechů ještě třicátý Jakub Štvrtecký. Mimo bodovanou čtyřicítku skončil 43. Jonáš Mareček a 75. Mikuláš Karlík. Adam Václavík nestartoval kvůli nachlazení.

Po čtvrtečním sprintu žen absolvovali premiéru SP v Lenzerheide také muži. Kvůli koronaviru chyběl druhý muž průběžného pořadí Švéd Sebastian Samuelsson.

Dvaatřicetiletý Krčmář minul hned první ránu. Stříbrný olympijský medailista ze sprintu v Pchjongčchangu 2018 se poté nevyvaroval chyby ani při střelbě vestoje a ztratil v cíli na vítězného Dolla minutu a 33 sekund. Od první desítky ho dělilo necelých pětadvacet vteřin.

O osm let mladší Štvrtecký začal čistou položkou vleže, vestoje ale dvakrát minul a propadl se. Přesto dosáhl na nejlepší umístění v sezoně a získal v ní první body. Doll si připsal páté individuální vítězství a třetí ve sprintu. Vedle stoprocentní střelby se blýskl i rychlým běžeckým časem, díky němuž za sebou udržel v posledním kole Johannese Böa.

SP v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko):

Muži - sprint (10 km): 1. Doll (Něm.) 23:15,8 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (Nor.) -5,4 (1), 3. Nawrath (Něm.) -36,8 (1), 4. Laegreid (Nor.) -39,1 (0), 4. Horn (Něm.) -39,1 (1), 6. Kühn (Něm.) -44,3 (0), …25. Krčmář -1:33,1 (2), 30. Štvrtecký -1:46,7 (2), 43. Mareček -2:17,8 (3), 75. Karlík -3:19,6 (4). Průběžné pořadí (po 6 z 21 závodů): 1. T. Bö (Nor.) 317, 2. J. T. Bö 304, 3. Samuelsson (Švéd.) 281, 4. Nawrath 263, 5. Dale-Skjevdal (Nor.) 246, 6. Doll 242, …22. Krčmář 102, 45. Mareček 20, 49. Václavík 15, 56. Štvrtecký 11, 60. Karlík 5.