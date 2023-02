Krčmář byl osmý, Mikyska si vyjel životní výsledek. Bö má na MS už čtvrté zlato

Michal Krčmář obsadil na biatlonovém mistrovství světa osmé místo ve vytrvalostním závodě. Životním výkonem se v Oberhofu blýskl Tomáš Mikyska, který si vyjel se dvěma střeleckými chybami čtrnáctou příčku.

Aktuální nadvládu nad světovým biatlonem znovu potvrdil Nor Johannes Thingnes Bö, který navzdory dvěma trestným minutám získal v německém středisku už čtvrtý titul.

Krčmář ztratil už při úvodní položce, dlouho odkládal poslední ránu a strávil na podložce 46 sekund. Pak minul první ránu vestoje, ale zbytek střelby zvládl čistě a poprvé na tomto MS se dostal do první desítky.

"Dnes jsem podal určitě lepší výkon než ve stíhačce. Ačkoliv i teď najdu nějaké chybičky, je to pozitivnější hodnocení," řekl novinářům Krčmář. "Mrzí mě ta první ležka, kde jsem strávil spoustu času. Pátou ránu jsem nemohl pořádně domáčknout a spustit. Stalo se a teď už to nevyřeším. Jinak se mi ale jelo lépe než během prvního týdne. Uvidíme, co bude dál," pokračoval.

Dvaatřicetiletý závodník navázal ve vytrvalostním závodě na pátou příčku z Osla 2016 a šesté místo z Hochfilzenu 2017. "Osmé místo není špatné. Je to umístění v top deset na světě. Nicméně až jednou skončím kariéru, tak si nikdo nebude pamatovat, že jsem byl xkrát v desítce na mistrovství světa a měl relativně stabilní výsledky. Všichni si pamatují jen top úspěchy. Z tohoto hlediska mě osmé místo neurazí, jsem za něj rád, ale…," podotkl Krčmář.

Na jeho úrovni se v závodě dlouho držel Mikyska, který jel s jednou chybou ze druhé položky a jen netrefená poslední rána ho připravila o umístění v první desítce. Třiadvacetiletý český reprezentant ve svém prvním vytrvalostním závodě na MS vedle solidního běhu těžil z rychlé střelby, podělil se o šestý střelecký čas. Poprvé v životě skončil mezi elitou v nejlepší patnáctce, ve Světovém poháru bylo dosud jeho maximem 29. místo ze stíhačky v Hochfilzenu. Kvalifikoval se rovněž do nedělního závodu s hromadným startem.

"S dneškem jsem spokojený. Nečekal jsem to. Do závodu jsem šel s tím, že si ho v tomhle hezkém počasí užiju," uvedl Mikyska. "S takovouto střelbou jsem nepočítal. Bylo to dobré. Jen na stojkách jsem se necítil stoprocentně, hrozně se mi klepaly nohy. S některými ránami jsem měl kliku a ta poslední mrzí. Řekl jsem si, že ji tam zkusím, protože jsem už nemohl," vylíčil Mikyska.

Dalším českým biatlonistům se nedařilo. Jakub Štvrtecký obsadil se čtyřmi chybami 65. místo, Jonáš Mareček měl stejnou bilanci a zařadil se na 76. pozici a Adam Václavík byl s osmi trestnými minutami až na začátku deváté desítky.

Bö na druhé a třetí položce udělal po jedné chybě a nechal závod otevřený. Drželi se před ním bezchybní Sturla Holm Laegreid a Quentin Fillon Maillet, i když výrazně ztráceli na trati. Poslední položku ale norský favorit zvládl profesorsky, zatímco Laegreid i Fillon Maillet netrefili poslední terč. Poslední kolo tím přišlo o dramatický náboj, ale zlato by Bö získal i bez těchto zaváhání soupeřů.

Ačkoliv měl devětadvacetiletý Nor startovní číslo jedenáct, dorazil do cíle jako úplně první a zvítězil o více než minutu před obhájcem titulu Laegreidem. Na bronzovou pozici se protlačil Švéd Sebastian Samuelsson.

Na trati byl Bö naprosto dominantní, na dvaceti kilometrech byl o minutu a 46 sekund rychlejší než druhý nejlepší běžec Jeremy Finello ze Švýcarska. Po triumfu ve smíšené štafetě, sprintu a stíhacím závodě udržel na tomto MS neporazitelnost. Od roku 2015 už nasbíral na světových šampionátech šestnáct titulů. Vytrvalostní závod, v němž je olympijským vítězem z roku 2018, ale na této akci ovládl poprvé.

Ve středu je na programu vytrvalostní závod žen, v němž bude obhajovat titul česká reprezentantka Markéta Davidová.

Mistrovství světa v biatlonu v Oberhofu (Německo):

Muži - vytrvalostní závod 20 km: 1. J. T. Bö 49:57,5 (2 tr. minuty), 2. Laegreid (oba Nor.) -1:10,7 (1), 3. Samuelsson (Švéd.) -1:11,1 (1), 4. Fillon Maillet (Fr.) -1:31,9 (1), 5. Doll (Něm.) -2:09,6 (1), 6. Hartweg (Švýc.) -2:31,8 (1), …8. Krčmář -2:49,2 (1), 14. Mikyska -4:14,5 (2), 65. Štvrtecký -8:29,7 (4), 76. Mareček -9:49,8 (4), 81. Václavík (všichni ČR) -10:01,6 (8).