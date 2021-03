Krčmář byl dvanáctý, Moravec při posledním sprintu kariéry těsně prošel do stíhačky

Biatlonista Michal Krčmář skončil s bezchybnou střelbou dvanáctý ve sprintu Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

Z českých reprezentantů bodovali i devětadvacátý Jakub Štvrtecký a čtyřiatřicátý Mikuláš Karlík. Vyrovnaný závod se spoustou čistých střeleb vyhrál Francouz Quentin Fillon Maillet.

Češi zajeli výrazně lepší sprint než minulý týden, kdy byl Krčmář jako nejlepší Čech devětatřicátý. Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu navázal na čtyři nuly z nedělní stíhačky a přidal další dvě čisté položky.

"Startovní pole bylo hodně scuklé k sobě a dvě nuly byly potřeba k výraznějšímu výsledku. Jsem za ně rád," prohlásil Krčmář, který na Fillona Mailleta ztratil 44,5 vteřiny.

"Desítka utekla, ale dělal jsem, co jsem mohl na trati v posledním kole, ale startovní pole je neskutečně vyrovnané a silné," podotkl Krčmář.

Druhý nejlepší výsledek v kariéře si vyrovnal dvaadvacetiletý Štvrtecký, který s jednou chybou pronikl do první třicítky. Lepší byl jen v minulé sezoně ve sprintu v Annecy, kde skončil šestnáctý.

Poprvé mezi dospělými debutoval čerstvý juniorský vicemistr světa Karlík. Jednadvacetiletý biatlonista obsadil životní 34. místo, přičemž se o ještě výraznější úspěch připravil dvěma chybami vestoje.

Poslední sprint v kariéře absolvoval dnes Ondřej Moravec a musel na tři trestná kola. "Chtěl jsme dát za každou cenu nulu, to byla celá chyba. Asi můžu zapomenout na stíhačku," strachoval se o postup do sobotního závodu. Nakonec do šedesátky proklouzl z 59. místa. "To je dobře, protože se mi nejelo tak strašně," oddechl si.

Fillon Maillet si připsal druhou výhru v sezoně a pátou v kariéře. Díky bezchybné střelbě a druhému nejrychlejšímu běhu nechal o 11,3 vteřiny za sebou Tarjeie Böa z Norska. Třetí skončil rovněž bezchybný Ital Lukas Hofer.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě:

Muži - sprint (10 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 22:07,2 (0 tr. okruhů), 2. T. Bö (Nor.) -11,3 (0), 3. Hofer (It.) -14,8 (0), 4. Jacquelin (Fr.) -22,7 (0), 5. Laegreid (Nor.) -23,4 (1), 6. Guigonnat (Fr.) -23,6 (1), 7. Samuelsson (Švéd.) -30,0 (0), 8. Dale -36,7 (1), 9. J. T. Bö (oba Nor.) -37,0 (2), 10. Fak (Slovin.) -39,8 (1), …12. Krčmář -44,5 (0), 29. Štvrtecký -1:21,1 (1), 34. Karlík -1:28,9 (2), 50. Hornig -1:56,3 (1), 59. Moravec (všichni ČR) -2:02,3 (3).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 987 b., 2. Laegreid 962, 3. T. Bö 817, 4. Fillon Maillet 812, 5. Dale 783, 6. Samuelsson 736, …23. Krčmář 300, 36. Moravec 149, 71. Štvrtecký 18, 75. Žemlička 17, 85. Karlík, 86. Krupčík (všichni ČR) oba 7.